Saiba qual o valor da fiança que a esposa de Henrique, da dupla com Juliano, vai pagar para deixar prisão nos EUA

Amanda Vasconcelos foi detida em Orlando, na Flórida

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:40

Amanda Vasconcelos, esposa de Henrique, foi presa em Orlando Crédito: Reprodução/Current Inmate Database e Reprodução/Instagram

Esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, Amanda Vasconcelos Tavares Reis foi presa em Orlando, na Flórida, na última segunda-feira (2). Ela foi detida por dirigir sem carteira de habilitação válida e tentativa de fuga, e o valor da fiança que deverá ser pago para sua liberação foi divulgado.

Segundo o site Metrópoles, a fiança foi firmada em US$ 500, cerca de R$ 2.630. Até o momento, ainda não há detalhes se já houve pagamento ou se a Justiça da Flórida liberou Amanda.

De acordo com o registro oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange (Orange County Sheriff’s Office), Amanda enfrenta duas acusações criminais. A mais grave está relacionada à tentativa de evitar uma abordagem policial. A empresária ignorou uma ordem de parada, o que é um crime grave (felonia de terceiro grau), segundo o relatório policial. Ela teria fugido ou tentado eludir um oficial de lei que estava com as luzes e sirenes da viatura ativas.