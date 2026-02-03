Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camila Loures recebe famosos em festança de aniversário; VEJA FOTOS

Influenciadora promoveu comemoração antecipada na segunda-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:36

Camila Loures
Camila Loures Crédito: Reprodução/Instagram @michelle_santosfotografia

Camila Loures reuniu amigos e famosos para comemorar, de forma antecipada, o aniversário de 31 anos. A influenciadora, que completa a nova idade no dia 7 de fevereiro, realizou um festão na noite de segunda-feira (2), em São Paulo. A celebração tinha como tema all white, em que os convidados foram orientados a usar roupas brancas.

Camila Loures comemorou aniversário

Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
Camila Loures por Reprodução/Instagram
1 de 8
Camila Loures por Reprodução/Instagram

Entre os presentes, estavam nomes como Simaria, Rafaella Justus, Duda Guerra, Lucas Guimarães, MC Kekel, Felipe Araújo e Cela. Já no line-up, as atrações eram Mari Fernandez, Matheus & Kauan, Léo Foguete, Luan Pereira, Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Clayton & Romário e O Clã. Veja fotos.

Famosos no aniversário de Camila Loures

Rodrigo Faro, Vera Viel e filha por Edu Araujo/Agnews
Rafa Justus e Duda Guerra por Edu Araujo/Agnews
Gustavo Mioto por Edu Araujo/Agnews
Leo Foguete por Edu Araujo/Agnews
Mari Fernandez e a esposa, Júlia Ribeiro por Edu Araujo/Agnews
Nathalia Valente e Yuri Meirelles por Edu Araujo/Agnews
Mari Fernandez e a esposa, Júlia Ribeiro por Edu Araujo/Agnews
Emily Araujo por Edu Araujo/Agnews
Larissa Santos por Edu Araujo/Agnews
Ramon Dino e Vitória Viana por Edu Araujo/Agnews
1 de 10
Rodrigo Faro, Vera Viel e filha por Edu Araujo/Agnews

Leia mais

Imagem - Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Imagem - Saiba qual o valor da fiança que a esposa de Henrique, da dupla com Juliano, vai pagar para deixar prisão nos EUA

Saiba qual o valor da fiança que a esposa de Henrique, da dupla com Juliano, vai pagar para deixar prisão nos EUA

Imagem - Edilson Capetinha diz que quer abandonar o BBB 26: 'Tenho uma vida lá fora'

Edilson Capetinha diz que quer abandonar o BBB 26: 'Tenho uma vida lá fora'

Tags:

Festa Camila Loures Aniversário Fotos

Mais recentes

Imagem - História de casal branco que deu à luz bebê negro viraliza nas redes; é possível isso acontecer?

História de casal branco que deu à luz bebê negro viraliza nas redes; é possível isso acontecer?
Imagem - Bad Bunny revela ligação com Xuxa e surpreende ao vestir marca de Sasha Meneghel; veja

Bad Bunny revela ligação com Xuxa e surpreende ao vestir marca de Sasha Meneghel; veja
Imagem - Faustão aparece em cadeira de rodas em clique raríssimo nas redes sociais; VEJA

Faustão aparece em cadeira de rodas em clique raríssimo nas redes sociais; VEJA

MAIS LIDAS

Imagem - Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular
01

Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
02

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
03

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP
04

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP