Camila Loures recebe famosos em festança de aniversário; VEJA FOTOS

Giuliana Mancini
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:36
Camila Loures reuniu amigos e famosos para comemorar, de forma antecipada, o aniversário de 31 anos. A influenciadora, que completa a nova idade no dia 7 de fevereiro, realizou um festão na noite de segunda-feira (2), em São Paulo. A celebração tinha como tema all white, em que os convidados foram orientados a usar roupas brancas.
Camila Loures comemorou aniversário
Entre os presentes, estavam nomes como Simaria, Rafaella Justus, Duda Guerra, Lucas Guimarães, MC Kekel, Felipe Araújo e Cela. Já no line-up, as atrações eram Mari Fernandez, Matheus & Kauan, Léo Foguete, Luan Pereira, Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Clayton & Romário e O Clã. Veja fotos.
Famosos no aniversário de Camila Loures