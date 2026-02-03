FAMOSOS

Camila Loures recebe famosos em festança de aniversário; VEJA FOTOS

Influenciadora promoveu comemoração antecipada na segunda-feira (2)

Camila Loures reuniu amigos e famosos para comemorar, de forma antecipada, o aniversário de 31 anos. A influenciadora, que completa a nova idade no dia 7 de fevereiro, realizou um festão na noite de segunda-feira (2), em São Paulo. A celebração tinha como tema all white, em que os convidados foram orientados a usar roupas brancas.