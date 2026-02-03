FAMOSOS

Faustão aparece em cadeira de rodas em clique raríssimo nas redes sociais; VEJA

Apresentador surgiu em postagem do filho João Silva

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:02

Faustão apareceu em clique com a família Crédito: Reprodução

João Silva comemorou o aniversário de 22 anos, na última segunda-feira (2), na companhia da família. O apresentador publicou uma foto raríssima em que aparece ao lado do pai, Faustão, de 75 anos. O ex-comandante do Domingão aparece na imagem sorridente, em uma cadeira de rodas, com uma almofada nas costas. A imagem também mostra a mãe de João, Luciana Cardoso, de 48 anos, o irmão caçula, Rodrigo Silva, de 17.

"Ontem foi muito especial poder passar meu aniversário com quem eu tanto amo!", escreveu João, na terça-feira (3). O apresentador também lamentou a ausência da irmã mais velha, Lara Silva, no clique. "Faltando apenas a presença da nossa talentosíssima irmã".

João Silva reuniu familiares e amigos para um festa intimista em São Paulo na noite de segunda. Faustão, porém, não foi visto nas imagens da festa. O ex-apresentador do Domingão tem feito poucas aparições nas redes sociais dos familiares e está afastado da TV por questões de saúde. Ele passou por um transplante de coração em 2023, de rim em 2024 e, em 2025, um transplante de fígado e um retransplante de rim.