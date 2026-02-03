Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faustão aparece em cadeira de rodas em clique raríssimo nas redes sociais; VEJA

Apresentador surgiu em postagem do filho João Silva

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:02

Faustão apareceu em clique com a família
Faustão apareceu em clique com a família Crédito: Reprodução

João Silva comemorou o aniversário de 22 anos, na última segunda-feira (2), na companhia da família. O apresentador publicou uma foto raríssima em que aparece ao lado do pai, Faustão, de 75 anos. O ex-comandante do Domingão aparece na imagem sorridente, em uma cadeira de rodas, com uma almofada nas costas. A imagem também mostra a mãe de João, Luciana Cardoso, de 48 anos, o irmão caçula, Rodrigo Silva, de 17.

Faustão e filhos

Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva (erq.) e Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais por Reprodução / Instagram
Faustão e filho caçula Rodrigo Silva por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução/Band
Faustão Silva e seu filho, João Silva por Reprodução/TV Globo
1 de 22
Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram

"Ontem foi muito especial poder passar meu aniversário com quem eu tanto amo!", escreveu João, na terça-feira (3). O apresentador também lamentou a ausência da irmã mais velha, Lara Silva, no clique. "Faltando apenas a presença da nossa talentosíssima irmã".

João Silva reuniu familiares e amigos para um festa intimista em São Paulo na noite de segunda. Faustão, porém, não foi visto nas imagens da festa. O ex-apresentador do Domingão tem feito poucas aparições nas redes sociais dos familiares e está afastado da TV por questões de saúde. Ele passou por um transplante de coração em 2023, de rim em 2024 e, em 2025, um transplante de fígado e um retransplante de rim.

Faustão no aniversário de João Silva
Faustão no aniversário de João Silva Crédito: Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Camila Loures recebe famosos em festança de aniversário; VEJA FOTOS

Camila Loures recebe famosos em festança de aniversário; VEJA FOTOS

Imagem - Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Imagem - Saiba qual o valor da fiança que a esposa de Henrique, da dupla com Juliano, vai pagar para deixar prisão nos EUA

Saiba qual o valor da fiança que a esposa de Henrique, da dupla com Juliano, vai pagar para deixar prisão nos EUA

Tags:

João Silva Faustão Filho de Faustão João Silva E Faustão

Mais recentes

Imagem - História de casal branco que deu à luz bebê negro viraliza nas redes; é possível isso acontecer?

História de casal branco que deu à luz bebê negro viraliza nas redes; é possível isso acontecer?
Imagem - Bad Bunny revela ligação com Xuxa e surpreende ao vestir marca de Sasha Meneghel; veja

Bad Bunny revela ligação com Xuxa e surpreende ao vestir marca de Sasha Meneghel; veja
Imagem - A virada acontece agora: Urano muda de movimento nesta terça-feira (3 de fevereiro) e a vida melhora para 4 signos

A virada acontece agora: Urano muda de movimento nesta terça-feira (3 de fevereiro) e a vida melhora para 4 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular
01

Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
02

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
03

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP
04

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP