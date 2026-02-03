Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fraturas sem explicação em bebês intrigam hospital; polícia se choca ao descobrir motivo

Autoridades apuram se lesões em recém-nascidos foram intencionais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14:30

Erin Elizabeth Ann Strotman
Erin Elizabeth Ann Strotman Crédito: Reprodução

Uma ex-enfermeira que atuava em uma unidade de terapia intensiva neonatal na Virgínia, nos Estados Unidos, foi presa após uma investigação apontar que múltiplos bebês recém-nascidos apresentaram fraturas ósseas consideradas inexplicáveis enquanto estavam sob seus cuidados. O caso ganhou repercussão internacional e ainda está em fase de apuração pelas autoridades americanas.

Segundo a polícia local, a suspeita trabalhava na UTI neonatal do Henrico Doctors’ Hospital, em Richmond. A investigação começou após um recém-nascido apresentar fraturas sem causa médica evidente. A partir desse episódio, promotores passaram a revisar registros de outros atendimentos ocorridos entre 2023 e 2024, quando bebês da mesma unidade também apresentaram lesões semelhantes.

Erin Elizabeth Ann Strotman

Erin Elizabeth Ann Strotman por Reprodução
Erin Elizabeth Ann Strotman por Reprodução
Erin Elizabeth Ann Strotman por Reprodução
Erin Elizabeth Ann Strotman por Reprodução
Erin Elizabeth Ann Strotman por Reprodução
1 de 5
Erin Elizabeth Ann Strotman por Reprodução

De acordo com os investigadores, especialistas médicos descartaram causas naturais, genéticas ou relacionadas a procedimentos clínicos comuns em UTIs neonatais. A principal linha de apuração considera a possibilidade de que as fraturas tenham sido provocadas de forma intencional. As autoridades não divulgaram o número exato de recém-nascidos possivelmente afetados.

Apesar da gravidade das acusações, a Justiça da Virgínia autorizou a liberação da ex-enfermeira mediante pagamento de fiança no valor de 25 mil dólares, levando em conta a ausência de antecedentes criminais. A decisão gerou críticas de familiares e defensores dos direitos da criança, que consideraram a medida branda diante da natureza das suspeitas.

Leia mais

Imagem - História de casal branco que deu à luz bebê negro viraliza nas redes; é possível isso acontecer?

História de casal branco que deu à luz bebê negro viraliza nas redes; é possível isso acontecer?

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas e evitar que descasque

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas e evitar que descasque

Imagem - Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

O Ministério Público informou que a investigada responde por acusações de abuso infantil e agressão dolosa, crimes que podem resultar em penas severas caso haja condenação. A investigação segue em andamento, com análise de imagens de câmeras internas, prontuários médicos e depoimentos de profissionais de saúde e familiares.

Em nota, o hospital afirmou que colabora com as autoridades desde o início das apurações e reforçou que a segurança dos pacientes é prioridade. O caso continua sob investigação e ainda não há data para julgamento.

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'

BBB 26: Jonas Sulzbach promete tomar banho pelado se for Líder e provoca Jordana: 'Se quiser olhar, pode olhar'
Imagem - Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)

Por que você deve cuidar do coração e da mente hoje? 5 signos precisam de atenção redobrada (3 de fevereiro)
Imagem - Um sentimento mais profundo, seguro e verdadeiro começa a se formar para 3 signos a partir de hoje (3 de fevereiro)

Um sentimento mais profundo, seguro e verdadeiro começa a se formar para 3 signos a partir de hoje (3 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
01

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas
02

Policial, pai e mecânico: quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
03

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil