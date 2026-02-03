NOVELA DAS 6

Sandra está de volta! Vilã confronta Candinho e promete reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) promete causar na sua volta ao Brasil - Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima vai de mal a pior para o nosso querido Candinho. Se você achou que a separação de Samir seria apenas uma conversa, prepare o lenço: o coração do caipira mais amado do Brasil vai ficar em pedaços no capítulo desta terça-feira.

O delegado não volta atrás e reconhece oficialmente a maternidade adotiva de Zulma. Com a decisão em mãos, ele garante que vai ajudar a mulher a levar Samir de volta. O garoto, desesperado, sofre com a ideia de deixar o convívio de quem ama, mas Candinho, tentando ser forte, faz uma promessa solene ao filho: a mudança será por pouco tempo. Será que ele consegue cumprir?

Enquanto isso, a justiça "por baixo dos panos" também se movimenta. Zenaide e Sabiá unem forças para investigar o crime que Ernesto cometeu contra Estela. Mas nem tudo é foco no trabalho: Túlio perde as estribeiras ao dar de cara com uma foto de Celso e Estela juntos.

Para fechar o capítulo com aquela tensão que só Walcyr Carrasco sabe criar, Sandra resolve dar as caras. A vilã, que nunca dá ponto sem nó, procura Candinho. O que será que ela quer desta vez? Chantagem, dinheiro ou apenas ver o circo pegar fogo?