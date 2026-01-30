LUTO

Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Vencedora do Emmy e ícone da comédia, Catherine O’Hara teve a morte confirmada por seu empresário

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:16

Catherine O'Hara em 'Esqueceram de Mim' Crédito: Divulgação

Catherine O’Hara, um dos rostos mais queridos da comédia mundial, morreu aos 71 anos. A informação foi confirmada pelo empresário da atriz à imprensa norte-americana. A causa da morte não foi divulgada, mas, segundo a equipe, ela enfrentava uma doença não revelada.

Se você cresceu assistindo à Sessão da Tarde, é quase impossível não lembrar dela correndo desesperada pelos aeroportos como Kate McCallister, a mãe que esqueceu o filho em casa no clássico "Esqueceram de Mim".

Canadense de nascimento, Catherine começou a carreira no lendário grupo de humor de improviso Second City, em Toronto. Foi ali que iniciou uma parceria que atravessaria toda a vida profissional: o ator e comediante Eugene Levy. Juntos, eles se tornaram nomes centrais do programa de esquetes “SCTV”, ainda nos anos 1970, referência absoluta na comédia televisiva.

Ao longo dos anos, O’Hara transitou com facilidade entre grandes bilheterias e produções autorais. No cinema, marcou época como Delia Deetz, a madrasta excêntrica de “Os Fantasmas se Divertem” (1988), de Tim Burton, papel que voltou a interpretar na aguardada sequência lançada em 2024.

Mesmo com uma carreira sólida, Catherine viveu um verdadeiro renascimento artístico já madura, ao dar vida à inesquecível Moira Rose, da série “Schitt’s Creek”. Com figurinos extravagantes, sotaque improvável e frases que viraram memes, a personagem conquistou fãs ao redor do mundo e rendeu à atriz dois prêmios Emmy, além de consagração definitiva na cultura pop.

Longe de pensar em aposentadoria, Catherine O’Hara seguiu trabalhando até os últimos anos. Ela esteve no elenco da série “O Estúdio”, interpretando uma executiva veterana que mentora o personagem de Seth Rogen, e ainda fez uma participação especial na segunda temporada de “The Last of Us”, mostrando sua versatilidade até o fim da vida.