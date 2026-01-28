LUTO

Morre Alexis Ortega, ator e dublador do Homem-Aranha, aos 38 anos

Dublador marcou gerações ao dar voz ao herói da Marvel e a personagens icônicos do cinema e da TV

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:11

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Os fãs de cinema, séries e dublagem receberam uma notícia triste nesta semana. Morreu, aos 38 anos, o ator e dublador mexicano Alexis Ortega, conhecido principalmente por ser a voz do Homem-Aranha para o público da América Latina. A informação foi confirmada na segunda-feira (26) pelo perfil World Dubbing News.

Alexis se tornou um nome querido entre os fãs ao emprestar sua voz ao Peter Parker vivido por Tom Holland no Universo Cinematográfico da Marvel. Ele dublou o herói desde Capitão América: Guerra Civil até Vingadores: Guerra Infinita, entrando para a história como a primeira voz latina oficial do Homem-Aranha nessa fase da franquia.

Ele também marcou presença em grandes produções do cinema mundial, como Operação Big Hero, onde deu voz a Tadashi Hamada, além de Star Wars: Rogue One, Procurando Dory e Carros 3. Sua versatilidade ajudou a consolidar seu nome como um dos talentos mais promissores da nova geração da dublagem latina.

Nascido em 31 de agosto de 1987, Alexis iniciou sua trajetória artística em 2013 e rapidamente ganhou espaço em projetos de grande repercussão internacional. Além dos estúdios de dublagem, ele também construiu carreira como ator, participando de séries de sucesso da Netflix.

Entre seus trabalhos na televisão estão Luis Miguel: A Série, onde interpretou Burro Van Rankin, e A Casa das Flores, na pele de Federico “DJ Freddy” Limantour.