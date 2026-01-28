Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (28) trazem dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:00
Se você sentiu que hoje o despertador tocou com uma energia de "cabo de guerra", saiba que os astros explicam. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a Lua segue em Touro, mas começa a encarar o Sol em Aquário de um jeito tenso. Na prática? É aquela vontade de deixar tudo como está (pelo conforto) brigando com um impulso incontrolável de chutar o balde e inovar.
Nas finanças e no amor, o segredo do sucesso hoje não é resistir à mudança, mas sim planejar o próximo passo para não pisar em falso. Que tal usar essa energia estratégica para escolher os números da sua próxima aposta? Confira o que o horóscopo reserva para você:
