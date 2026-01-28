ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (28) trazem dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você sentiu que hoje o despertador tocou com uma energia de "cabo de guerra", saiba que os astros explicam. Nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a Lua segue em Touro, mas começa a encarar o Sol em Aquário de um jeito tenso. Na prática? É aquela vontade de deixar tudo como está (pelo conforto) brigando com um impulso incontrolável de chutar o balde e inovar.

Nas finanças e no amor, o segredo do sucesso hoje não é resistir à mudança, mas sim planejar o próximo passo para não pisar em falso. Que tal usar essa energia estratégica para escolher os números da sua próxima aposta? Confira o que o horóscopo reserva para você:

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Segura a ansiedade, ariano. No amor, nada de sufocar o parceiro; a liberdade é o melhor tempero hoje. Já no trabalho, o dia é excelente para negociar aquele aumento ou valorizar seu passe. Sua produtividade está voando.

Segura a ansiedade, ariano. No amor, nada de sufocar o parceiro; a liberdade é o melhor tempero hoje. Já no trabalho, o dia é excelente para negociar aquele aumento ou valorizar seu passe. Sua produtividade está voando. Números da sorte: 5, 19, 42

Touro (21/04 a 20/05)

A Lua está na sua casa e suas emoções estão à flor da pele. Use essa intensidade a seu favor: sua autoconfiança é um ímã hoje. No trabalho, o desafio é sair da caixinha. Ouse sugerir algo novo.



A Lua está na sua casa e suas emoções estão à flor da pele. Use essa intensidade a seu favor: sua autoconfiança é um ímã hoje. No trabalho, o desafio é sair da caixinha. Ouse sugerir algo novo. Números da sorte: 2, 28, 54

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

A verdade vai te libertar. No amor, prefira a honestidade nua e crua para evitar fofocas. No trabalho, siga o seu "faro": se algo parecer bom demais, leia as letras miúdas antes de assinar qualquer coisa.



A verdade vai te libertar. No amor, prefira a honestidade nua e crua para evitar fofocas. No trabalho, siga o seu "faro": se algo parecer bom demais, leia as letras miúdas antes de assinar qualquer coisa. Números da sorte: 11, 33, 47

Câncer (21/06 a 22/07)

O dia pede braços abertos para os amigos! No amor, tente levar seu par para o meio da sua galera para evitar ciúmes. No trabalho, sua praticidade vai salvar a pele da equipe em meio à confusão criativa.

O dia pede braços abertos para os amigos! No amor, tente levar seu par para o meio da sua galera para evitar ciúmes. No trabalho, sua praticidade vai salvar a pele da equipe em meio à confusão criativa. Números da sorte: 7, 21, 59

Leão (22/07 a 22/08)



Você está com "sangue nos olhos" para vencer na carreira, mas não esqueça de quem te ama em casa. No trabalho, é o seu momento de brilhar em reuniões. Sua autoridade está impecável, use-a com classe. Números da sorte: 1, 14, 30

Virgem (23/08 a 22/09)

Sua mente quer voar longe. No amor, alguém com um estilo de vida totalmente diferente do seu pode te dar aquele "frio na barriga". No trabalho, mergulhe nos estudos ou em documentos importantes; você está mais atento do que nunca.



Sua mente quer voar longe. No amor, alguém com um estilo de vida totalmente diferente do seu pode te dar aquele "frio na barriga". No trabalho, mergulhe nos estudos ou em documentos importantes; você está mais atento do que nunca. Números da sorte: 9, 25, 40

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Clima de sedução no ar. Mas lembre-se: hoje o corpo pede uma conexão que comece pela mente. No lado financeiro, é hora de encarar os extratos e colocar as contas compartilhadas em ordem.



Clima de sedução no ar. Mas lembre-se: hoje o corpo pede uma conexão que comece pela mente. No lado financeiro, é hora de encarar os extratos e colocar as contas compartilhadas em ordem. Números da sorte: 6, 18, 52

Escorpião (23/10 a 21/11)

Cuidado com as brigas por bobagem. Às vezes, ser feliz vale muito mais do que provar que você está certo. No trabalho, foque na diplomacia; parcerias sólidas serão o seu caminho para o lucro hoje.



Cuidado com as brigas por bobagem. Às vezes, ser feliz vale muito mais do que provar que você está certo. No trabalho, foque na diplomacia; parcerias sólidas serão o seu caminho para o lucro hoje. Números da sorte: 13, 22, 38



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

A rotina pesou? Use o seu bom humor para transformar as tarefas chatas em algo leve. No trabalho, sua eficiência está gigante, então aproveite para liquidar aqueles detalhes que você costuma deixar para depois.

A rotina pesou? Use o seu bom humor para transformar as tarefas chatas em algo leve. No trabalho, sua eficiência está gigante, então aproveite para liquidar aqueles detalhes que você costuma deixar para depois. Números da sorte: 4, 27, 45

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O dia está perfeito para encontros inesquecíveis. No trabalho, saia do óbvio: sua criatividade é a sua ferramenta mais valiosa para faturar alto hoje.



O dia está perfeito para encontros inesquecíveis. No trabalho, saia do óbvio: sua criatividade é a sua ferramenta mais valiosa para faturar alto hoje. Números da sorte: 3, 17, 60

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O coração está dividido entre a família e seus sonhos? Tente achar o meio-termo. No trabalho, organize-se bem, pois imprevistos domésticos podem tentar roubar o seu foco durante o expediente.



O coração está dividido entre a família e seus sonhos? Tente achar o meio-termo. No trabalho, organize-se bem, pois imprevistos domésticos podem tentar roubar o seu foco durante o expediente. Números da sorte: 10, 29, 44