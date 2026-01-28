Acesse sua conta
Os signos percebem hoje (28 de janeiro) que não estão mais tentando entender tudo, apenas reconhecendo o que é real

Uma mudança sutil atravessa o dia e leva os signos a agir com mais verdade, menos dúvida e mais consciência emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 03:00

Anjo e signos
Anjo e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 28 de janeiro, traz uma sensação curiosa de clareza. Não é um dia de revelações explosivas, mas de entendimentos silenciosos que se encaixam aos poucos. Os signos sentem que algo se organiza internamente, mesmo sem grandes acontecimentos externos. A intuição fica mais afiada, as emoções mais honestas e as decisões tendem a vir de um lugar mais maduro. É um dia para confiar no que faz sentido, mesmo que ainda não exista uma explicação completa. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Hoje a estabilidade emocional começa a se reconstruir de forma discreta. Você sente mais presença no próprio corpo e menos confusão interna, mesmo sem mudanças externas evidentes. O progresso acontece sem alarde e pede que você não deixe inseguranças pequenas influenciarem decisões importantes.

Dica cósmica: Confie no avanço silencioso e não se sabote por medo do desconhecido.

Touro: Hoje você percebe que se afastar de certas situações não precisa vir acompanhado de culpa ou conflito. O silêncio vira uma escolha consciente e preserva sua energia. Soltar algo pode ser um gesto de maturidade e crescimento, não de perda.

Dica cósmica: Escolher a própria paz também é uma forma de fortalecimento.

Gêmeos: Hoje o coração aponta um caminho que a mente ainda não sabe explicar. Em vez de duvidar, você começa a reconhecer o que é verdadeiro para você. O dia favorece decisões guiadas por sentimento e não por justificativas externas.

Dica cósmica: Nem tudo precisa fazer sentido imediato para ser real.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: Hoje a leveza retorna quando você finalmente se permite soltar a culpa. Há um entendimento profundo de que você fez o que pôde e agora merece respirar com mais tranquilidade. A aceitação traz alívio e abre espaço para o prazer de estar em paz.

Dica cósmica: Permita-se sentir alegria sem precisar se justificar.

Leão: Hoje surge uma abertura onde antes havia bloqueio. Pode ser uma conversa, uma percepção ou uma mudança interna que devolve a sensação de movimento. O avanço acontece sem pressa, mas com clareza de que algo destravou.

Dica cósmica: Avance com suavidade e confie nos sinais de progresso.

Virgem: Hoje a calma se mostra uma força essencial. O dia pede pausa, silêncio e menos exigência. Quando você para de pressionar, as respostas começam a surgir de forma natural.

Dica cósmica: Não confunda descanso com estagnação.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Libra: Hoje uma sensação de tranquilidade se instala sem motivo aparente. As tensões diminuem, as emoções se organizam e você percebe que a cura nem sempre é dramática. O dia convida à suavidade.

Dica cósmica: Deixe a calma ocupar o espaço que antes era da preocupação.

Escorpião: Hoje o ritmo desacelera e isso traz alívio. Você entende que não precisa correr o tempo todo para avançar. Uma abordagem mais gentil com a própria vida ajuda a focar no que realmente importa.

Dica cósmica: Nem toda conquista nasce da pressa.

Sagitário: Hoje o silêncio traz respostas que você vinha buscando há um tempo. Ao parar de procurar fora, você escuta o que já sabia por dentro. O dia favorece pausas conscientes e escuta interna.

Dica cósmica: O vazio aparente também carrega orientação.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje estabelecer limites se torna essencial para sua segurança emocional. Dizer não protege sua energia e ajuda a manter o foco. Você não precisa se explicar para preservar o próprio equilíbrio.

Dica cósmica: Respeitar seus limites fortalece sua autonomia.

Aquário: Hoje uma motivação inesperada surge e devolve o desejo de agir. A energia aparece de forma estável e bem direcionada, ajudando você a sair da inércia com mais confiança.

Dica cósmica: Use o impulso com consciência, sem exageros.

Peixes: Hoje o dia flui melhor quando você para de tentar controlar cada detalhe. Ao aceitar o ritmo natural das coisas, o peso diminui e a confiança aumenta. O que é seu não se perde no caminho.

Dica cósmica: Soltar o controle também é um ato de fé.

