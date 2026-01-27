ASTROLOGIA

A Lua Cheia está chegando e muda completamente a energia dos próximos dias para todos os signos

A Lua Cheia em Leão do domingo (1º de fevereiro) ilumina desejos, autoestima e decisões que não podem mais ser adiadas

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e a Superlua

Essa semana caminha para um ponto alto emocional. A Lua Cheia em Leão no domingo (1º de fevereiro) à noite marca um momento de revelações, encerramentos e viradas internas importantes. Essa energia fala de coragem, reconhecimento e verdade emocional. O que vinha sendo sentido em silêncio agora pede expressão, escolha e posicionamento. Cada signo sente esse impacto de uma forma diferente ao longo dos próximos dias, mas ninguém passa ileso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A Lua Cheia ativa escolhas ligadas a estudos, carreira e projetos de longo prazo. É hora de decidir se você encerra um ciclo ou assume algo novo com mais responsabilidade. Trabalhar bem em grupo será essencial, mesmo quando você estiver na liderança.

Dica cósmica: Liderar também é saber ouvir.

Touro: Metas profissionais e planos futuros ganham clareza. Você enxerga com mais nitidez o que construiu nos últimos meses e o que ainda precisa ajustar para avançar. Nada está perdido, mesmo que o ritmo tenha sido mais lento do que você gostaria.

Dica cósmica: Reconheça seu progresso antes de cobrar o próximo passo.

Gêmeos: Comunicação, expressão e criatividade entram em destaque. A Lua Cheia pede que você valorize sua voz e seus talentos, revisitando projetos que ficaram pelo caminho. Há potencial de crescimento quando você estrutura melhor suas ideias.

Dica cósmica: Seu talento cresce quando você se compromete com ele.

Câncer: Questões financeiras, segurança material e autovalor vêm à tona. Se houve impulsividade, agora você percebe com mais clareza. Para quem se dedicou, a energia é de reconhecimento e fortalecimento interno.

Dica cósmica: Cuidar de si também passa por escolhas práticas.

Leão: A Lua Cheia no seu signo marca um renascimento emocional. Você se reconecta com sua identidade, seus desejos e sua força pessoal. É um período de afirmação, mas também de maturidade emocional.

Dica cósmica: Seu brilho aumenta quando você se acolhe por inteiro.

Virgem: O momento pede pausa, silêncio e autocuidado. Emoções guardadas emergem para serem compreendidas, não evitadas. Você aprende que não precisa ser perfeito para merecer descanso e apoio.

Dica cósmica: Gentileza consigo mesmo também é disciplina.

Libra: Amizades, redes de apoio e vínculos ganham profundidade. Você reflete sobre quem permanece ao seu lado e quem já não faz mais sentido levar adiante. Novas conexões se tornam possíveis.

Dica cósmica: Relacionamentos verdadeiros respeitam sua vulnerabilidade.

Escorpião: A Lua Cheia ilumina sua trajetória profissional. Projetos se encerram ou alcançam um ponto decisivo. Você revê sua postura como líder e entende onde precisa agir com mais confiança.

Dica cósmica: Autoridade nasce da coerência, não do controle.

Sagitário: O desejo de aprender, expandir e buscar novos horizontes se intensifica. A Lua Cheia aponta caminhos para crescimento pessoal e profissional, especialmente ligados ao conhecimento e à criatividade.

Dica cósmica: Aprender algo novo reacende sua motivação.

Capricórnio: Questões emocionais profundas vêm à tona, ligadas ao passado e a padrões familiares. É um período de cura, compreensão e libertação interna, mesmo que desconfortável no início.

Dica cósmica: Entender sua história te dá mais poder sobre o presente.

Aquário: Relacionamentos ganham destaque, tanto afetivos quanto profissionais. Você passa a enxergar o outro com mais clareza e também entende melhor o que busca em uma parceria verdadeira.

Dica cósmica: Relações saudáveis começam por limites claros.

Peixes: Mudanças internas se aceleram. A Lua Cheia evidencia o quanto você evoluiu e o quanto está pronto para assumir mais controle sobre sua própria vida. Transformações agora são inevitáveis e necessárias.