O universo tem um recado para você: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro)

A sorte aparece quando você se move no momento certo e presta atenção aos sinais da semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 18:00

Signos, anjo e sorte
Signos, anjo e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Esta semana entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro favorece decisões conscientes, movimentos fora da rotina e mudanças de mentalidade. A sorte não surge do acaso, mas da disposição de agir de forma diferente, confiar nos sinais e criar espaço para o novo. Cada signo tem um dia específico em que essas oportunidades se intensificam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana para Áries: segunda-feira, 26 de janeiro

Esta semana marca o início de uma fase de decisões mais alinhadas com quem você é agora. O momento favorece mudanças conscientes, escuta interior e escolhas que refletem seus verdadeiros desejos. Agir com intenção, sem pressa, ajuda você a abrir caminhos mais duradouros.

Dica cósmica: Confiança cresce quando ação e verdade caminham juntas.

Touro

Dia da sorte da semana para Touro: quinta-feira, 29 de janeiro

Questões ligadas a carreira, estudos ou direção de vida pedem uma decisão firme. Mesmo que a mudança pareça ousada, ela traz clareza e libertação. O dia favorece escolhas que rompem padrões antigos e criam estabilidade real.

Dica cósmica: Mudança também pode ser uma forma de segurança.

Gêmeos

Dia da sorte da semana para Gêmeos: terça-feira, 27 de janeiro

A sorte se manifesta quando você aceita sair da rotina e explorar novas possibilidades. O dia favorece decisões rápidas, convites inesperados e oportunidades que exigem abertura mental.

Dica cósmica: Movimento atrai respostas.

Câncer

Dia da sorte da semana para Câncer: segunda-feira, 26 de janeiro

Você se aproxima de um caminho mais alinhado ao seu propósito e começa a perceber resultados concretos disso. Reconhecimento e realização surgem quando você confia mais no que sente.

Dica cósmica: Propósito também gera abundância.

Leão

Dia da sorte da semana para Leão: sábado, 31 de janeiro

O momento favorece autocuidado, liberação de culpas antigas e escolhas mais gentis consigo mesma. Ao se priorizar, você cria espaço para novas oportunidades.

Dica cósmica: Você merece tudo o que está construindo.

Virgem

Dia da sorte da semana para Virgem: segunda-feira, 26 de janeiro

Visualizar com clareza o que você deseja viver ajuda a transformar planos em ações concretas. O dia favorece decisões práticas que reorganizam sua vida.

Dica cósmica: Clareza mental abre caminhos.

Libra

Dia da sorte da semana para Libra: terça-feira, 27 de janeiro

Um insight importante ou uma conversa decisiva ajuda você a destravar algo que estava parado. O momento favorece escolhas que trazem mais leveza e sentido.

Dica cósmica: Ação consciente cria equilíbrio.

Escorpião

Dia da sorte da semana para Escorpião: sábado, 31 de janeiro

O dia favorece libertação de padrões antigos e decisões que colocam você em primeiro lugar. Ao soltar o que não serve mais, novas oportunidades surgem naturalmente.

Dica cósmica: Escolher a si mesma muda tudo.

Sagitário

Dia da sorte da semana para Sagitário: segunda-feira, 26 de janeiro

Criatividade, propósito e visão de futuro ganham destaque. O dia é ideal para refletir, planejar e dar forma a sonhos que pedem ação.

Dica cósmica: Sonhos crescem quando você confia neles.

Capricórnio

Dia da sorte da semana para Capricórnio: quinta-feira, 29 de janeiro

Quebrar regras autoimpostas abre portas inesperadas. O dia favorece atitudes ousadas e decisões fora do padrão habitual.

Dica cósmica: Intuição também constrói sucesso.

Aquário

Dia da sorte da semana para Aquário: terça-feira, 27 de janeiro

Mudanças profundas ajudam você a se libertar do que não faz mais sentido. O dia favorece escolhas alinhadas à sua verdade.

Dica cósmica: Liberdade atrai sorte.

Peixes

Dia da sorte da semana para Peixes: terça-feira, 27 de janeiro

Sinais, mensagens e encontros ganham significado especial. O dia favorece decisões intuitivas e planos voltados ao futuro.

Dica cósmica: Ouvir os sinais facilita o caminho.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

