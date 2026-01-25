ASTROLOGIA

Uma semana inteira de avanços financeiros começa agora e favorece 3 signos com oportunidades que mudam o rumo do dinheiro

Mudanças de mentalidade e escolhas práticas abrem espaço para crescimento real entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Esta semana entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro marca uma virada importante na forma como o dinheiro é atraído, administrado e expandido. O período favorece quem aceita mudar padrões antigos, acredita mais no próprio valor e age com coragem diante de novas possibilidades. Para três signos, o sucesso financeiro não vem do acaso, mas de decisões conscientes que plantam bases mais sólidas para o futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A semana traz uma oportunidade ligada a trabalho, carreira ou estudos que pode transformar sua realidade financeira. O ponto central está na sua disposição para sair da zona de conforto e aceitar mudanças que antes pareciam arriscadas. Ao agir com coragem e estratégia, você abre portas que estavam fechadas há um bom tempo. O sucesso vem diretamente das chances que você decide agarrar.

Dica cósmica: Segurança também se constrói com movimento.

10 livros para quem é do signo de Touro 1 de 10

Capricórnio: Propostas inesperadas surgem ao longo da semana e pedem abertura mental. O sucesso financeiro não vem pelo caminho tradicional, mas por alternativas que fogem do seu planejamento inicial. Ao observar os sinais e aceitar o inesperado, você se aproxima da liberdade que tanto busca. Confiar no novo pode render resultados muito mais sólidos do que insistir no previsível.

Dica cósmica: Flexibilidade amplia possibilidades.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio 1 de 10

Peixes: Esta semana marca a colheita de um longo processo interno. Mudanças na forma como você se valoriza refletem diretamente no dinheiro que começa a entrar. Você passa a atrair prosperidade por ser quem é, sem precisar se moldar a padrões externos. Projetos com significado, parcerias e escolhas alinhadas ao seu propósito ganham força e trazem retorno concreto.

Dica cósmica: Quando o valor interno muda, o externo acompanha.