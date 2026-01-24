ASTROLOGIA

O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente

Após anos de testes emocionais, frustrações e sensação de estagnação, esses signos começam a sentir um alívio real e consistente

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 15:00

Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nem todo fim de fase chega com festa. Alguns chegam com silêncio, alívio e a sensação profunda de que o peso diminuiu. Antes de 2026 terminar, quatro signos encerram um ciclo longo de dores emocionais, bloqueios e aprendizados difíceis. A vida não se torna perfeita, mas se torna mais justa, mais leve e, principalmente, mais possível. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: O esforço foi grande, mas o retorno demorou mais do que deveria. Antes de 2026 acabar, bloqueios ligados a dinheiro e reconhecimento profissional começam a se desfazer. O que parecia travado finalmente flui, trazendo recompensas mais compatíveis com tudo o que você construiu.

Dica cósmica: Confie que o tempo não apagou seu mérito.

Virgem: Relações difíceis e padrões desgastantes marcaram sua jornada recente. Antes do fim de 2026, você passa a atrair vínculos mais alinhados com o que merece, seja no amor ou nas parcerias em geral. O aprendizado foi duro, mas agora você sabe exatamente o que não aceita mais.

Dica cósmica: Escolher melhor também é um ato de amor próprio.

Sagitário: Poucos signos carregaram tanto peso emocional nos últimos anos quanto você. Obstáculos constantes testaram sua fé, sua força e sua paciência. Antes do fim de 2026, esse ciclo se encerra, abrindo espaço para relações mais saudáveis e caminhos profissionais mais alinhados com quem você se tornou.

Dica cósmica: Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada.

Peixes: Os últimos anos exigiram demais de você, emocionalmente e na forma como lidou com relações e caminhos profissionais. Houve cansaço, dúvidas e sensação de estagnação. Antes de 2026 acabar, esse ciclo começa a se dissolver, dando lugar a mais clareza, esperança e estabilidade emocional.

Dica cósmica: Reconheça o quanto você amadureceu, isso muda tudo daqui pra frente.