Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

Uma nova fase emocional se abre, trazendo encontros que mexem com sentimentos, escolhas e planos de longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Ao longo de 2026, a vida amorosa de alguns signos entra em um ponto de virada poderoso. O período favorece conexões mais profundas, relações que despertam entrega emocional e encontros que não passam despercebidos. Para cinco signos, o amor deixa de ser superficial e ganha significado, presença e impacto real na rotina e nas decisões. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Imagem - A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

Imagem - Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Áries: Uma conexão intensa surge quando menos se espera, despertando desejo de se envolver de verdade e sair do piloto automático emocional. O período favorece romances que começam de forma espontânea e crescem rápido, trazendo sensação de entusiasmo e renovação afetiva.

Dica cósmica: Não fuja da intensidade quando ela aparecer.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Sagitário: A paixão se intensifica e traz experiências cheias de química, desejo e conexão emocional. O amor aparece ligado a movimento, novidades e situações fora da rotina, reacendendo o entusiasmo de se envolver.

Dica cósmica: Viva o momento sem medo de se aprofundar.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Capricórnio: O amor se apresenta como algo estável e promissor, com chances reais de construir uma relação madura e duradoura. Encontros marcantes acontecem logo no início do ano, pedindo mais abertura emocional e menos controle.

Dica cósmica: Permita-se viver o sentimento sem tentar planejar tudo.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Aquário: Um vínculo inesperado desperta emoções que você não costuma priorizar, fazendo repensar o que realmente busca em uma relação. O período favorece encontros que começam de forma leve, mas evoluem para algo sério.

Dica cósmica: Abra espaço para o afeto sem racionalizar demais.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Peixes: Um romance sensível e profundo ganha força, trazendo acolhimento, conexão emocional e troca verdadeira. Pequenos gestos ganham grande significado, e o coração se sente mais compreendido do que nunca.

Dica cósmica: Confie na sua intuição ao se aproximar de alguém.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Amor Áries Sagitário Capricórnio Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura e elenco de O Agente Secreto comemoram Globo de Ouro com roda de samba; VÍDEO

Wagner Moura e elenco de O Agente Secreto comemoram Globo de Ouro com roda de samba; VÍDEO
Imagem - Após estudo com mais de 30 mil casais, veja as 6 frases mais ditas nos relacionamentos mais duradouros

Após estudo com mais de 30 mil casais, veja as 6 frases mais ditas nos relacionamentos mais duradouros
Imagem - Onde assistir 'O Agente Secreto', filme brasileiro que acaba de vencer dois Globos de Ouro

Onde assistir 'O Agente Secreto', filme brasileiro que acaba de vencer dois Globos de Ouro

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa