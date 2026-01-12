O amor verdadeiro se aproxima: Áries, Peixes e outros 3 signos vivem conexões intensas até o fim de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 07:00
Ao longo de 2026, a vida amorosa de alguns signos entra em um ponto de virada poderoso. O período favorece conexões mais profundas, relações que despertam entrega emocional e encontros que não passam despercebidos. Para cinco signos, o amor deixa de ser superficial e ganha significado, presença e impacto real na rotina e nas decisões. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Uma conexão intensa surge quando menos se espera, despertando desejo de se envolver de verdade e sair do piloto automático emocional. O período favorece romances que começam de forma espontânea e crescem rápido, trazendo sensação de entusiasmo e renovação afetiva.
Dica cósmica: Não fuja da intensidade quando ela aparecer.
Sagitário: A paixão se intensifica e traz experiências cheias de química, desejo e conexão emocional. O amor aparece ligado a movimento, novidades e situações fora da rotina, reacendendo o entusiasmo de se envolver.
Dica cósmica: Viva o momento sem medo de se aprofundar.
Capricórnio: O amor se apresenta como algo estável e promissor, com chances reais de construir uma relação madura e duradoura. Encontros marcantes acontecem logo no início do ano, pedindo mais abertura emocional e menos controle.
Dica cósmica: Permita-se viver o sentimento sem tentar planejar tudo.
Aquário: Um vínculo inesperado desperta emoções que você não costuma priorizar, fazendo repensar o que realmente busca em uma relação. O período favorece encontros que começam de forma leve, mas evoluem para algo sério.
Dica cósmica: Abra espaço para o afeto sem racionalizar demais.
Peixes: Um romance sensível e profundo ganha força, trazendo acolhimento, conexão emocional e troca verdadeira. Pequenos gestos ganham grande significado, e o coração se sente mais compreendido do que nunca.
Dica cósmica: Confie na sua intuição ao se aproximar de alguém.
