O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Giuliana Mancini
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 05:00
A semana entre 12 e 18 de janeiro carrega pontos de virada silenciosos, mas decisivos. Cada signo terá um dia da sorte, em que acontecimentos, encontros ou decisões ganham um peso maior do que parecem à primeira vista. Nem tudo vem com barulho, mas tudo pede atenção. Reconhecer o momento certo pode ser o primeiro passo para uma mudança importante. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro
Tudo começa a se encaixar, Áries. Projetos, decisões profissionais e planos que vinham sendo construídos finalmente mostram resultados concretos. Este é o momento ideal para dizer sim a uma nova oportunidade, lançar algo importante ou assumir um novo papel. A sensação é de reconhecimento e avanço real.
Dica cósmica: Confie no que você construiu até aqui e dê o próximo passo sem hesitar.
Touro
Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro
Sonhos antigos ganham chance de se tornar realidade. O dia traz clareza sobre caminhos ligados a crescimento pessoal, viagens ou expansão de horizontes. É hora de sair da estagnação e confiar que dar um passo adiante pode mudar tudo.
Dica cósmica: Não se limite pelo medo de sair da zona conhecida.
Gêmeos
Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro
Arriscar vale a pena. O dia favorece decisões fora do padrão, convites inesperados e caminhos pouco óbvios. Quanto mais você escuta sua curiosidade e se permite explorar o novo, mais a sorte se manifesta.
Dica cósmica: Arriscar também é uma forma de se proteger do arrependimento.
Câncer
Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro
Oportunidades surgem para quem está disposto a aceitar que não precisa escolher entre estabilidade e felicidade. O dia pede coerência entre desejo e atitude. Dizer sim ao que você merece pode transformar sua rotina emocional.
Dica cósmica: Diga sim apenas ao que respeita seu valor emocional.
Leão
Dia da sorte: quinta-feira, 15 de janeiro
Mudanças profissionais e acadêmicas começam a fazer sentido. O dia favorece escolhas que alimentam sua alma sem comprometer sua segurança. Uma decisão prática pode trazer realização a longo prazo.
Dica cósmica: Escolha o que alimenta sua alma, não apenas o que impressiona.
Virgem
Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro
O foco está no prazer de existir, não apenas em melhorar ou corrigir. A sorte aparece quando você se permite reconhecer tudo o que já construiu. Gratidão e leveza destravam caminhos importantes.
Dica cósmica: Nem tudo precisa ser melhorado agora.
Libra
Dia da sorte: quinta-feira, 15 de janeiro
Chega a hora de ir onde você é valorizado. Mudanças em casa, nos relacionamentos ou nos planos de vida ganham apoio. Mesmo que dê medo, o dia favorece escolhas que respeitam seu valor.
Dica cósmica: Permanecer onde dói não é equilíbrio.
Escorpião
Dia da sorte: segunda-feira, 12 de janeiro
Um rompimento com padrões limitantes traz alívio imediato. O dia pede coragem para colocar seus sonhos acima de obrigações impostas. Escolher a si mesmo abre uma nova fase.
Dica cósmica: Escolher a si mesmo também é um ato de cura.
Sagitário
Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro
A intuição guia decisões importantes ligadas a lar, vínculos e futuro emocional. O dia traz recompensas por tudo o que você vem amadurecendo internamente. Mudanças são bem-vindas.
Dica cósmica: Sua intuição já sabe o caminho.
Capricórnio
Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro
Um verdadeiro reset emocional. O dia favorece novos começos, encerramentos conscientes e intenções claras para o futuro. Tudo o que pesa pode ser deixado para trás.
Dica cósmica: Recomeçar também é sinal de maturidade.
Aquário
Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro
O magnetismo pessoal aumenta. O dia favorece novas conexões, oportunidades e desejos que ganham forma rapidamente. Receber é tão importante quanto agir.
Dica cósmica: Receber é tão importante quanto agir.
Peixes
Dia da sorte: terça-feira, 13 de janeiro
Novas ideias, pessoas ou sonhos surgem para ampliar sua visão de futuro. O dia pede flexibilidade e abertura para possibilidades diferentes das que você havia planejado.
Dica cósmica: Não se prenda ao plano inicial se algo melhor aparecer.