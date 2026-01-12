ASTROLOGIA

O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

A semana traz momentos específicos em que dizer sim pode abrir caminhos inesperados

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana entre 12 e 18 de janeiro carrega pontos de virada silenciosos, mas decisivos. Cada signo terá um dia da sorte, em que acontecimentos, encontros ou decisões ganham um peso maior do que parecem à primeira vista. Nem tudo vem com barulho, mas tudo pede atenção. Reconhecer o momento certo pode ser o primeiro passo para uma mudança importante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro

Tudo começa a se encaixar, Áries. Projetos, decisões profissionais e planos que vinham sendo construídos finalmente mostram resultados concretos. Este é o momento ideal para dizer sim a uma nova oportunidade, lançar algo importante ou assumir um novo papel. A sensação é de reconhecimento e avanço real.

Dica cósmica: Confie no que você construiu até aqui e dê o próximo passo sem hesitar.

Touro

Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro

Sonhos antigos ganham chance de se tornar realidade. O dia traz clareza sobre caminhos ligados a crescimento pessoal, viagens ou expansão de horizontes. É hora de sair da estagnação e confiar que dar um passo adiante pode mudar tudo.

Dica cósmica: Não se limite pelo medo de sair da zona conhecida.

Gêmeos

Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro

Arriscar vale a pena. O dia favorece decisões fora do padrão, convites inesperados e caminhos pouco óbvios. Quanto mais você escuta sua curiosidade e se permite explorar o novo, mais a sorte se manifesta.

Dica cósmica: Arriscar também é uma forma de se proteger do arrependimento.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro

Oportunidades surgem para quem está disposto a aceitar que não precisa escolher entre estabilidade e felicidade. O dia pede coerência entre desejo e atitude. Dizer sim ao que você merece pode transformar sua rotina emocional.

Dica cósmica: Diga sim apenas ao que respeita seu valor emocional.

Leão

Dia da sorte: quinta-feira, 15 de janeiro

Mudanças profissionais e acadêmicas começam a fazer sentido. O dia favorece escolhas que alimentam sua alma sem comprometer sua segurança. Uma decisão prática pode trazer realização a longo prazo.

Dica cósmica: Escolha o que alimenta sua alma, não apenas o que impressiona.

Virgem

Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro

O foco está no prazer de existir, não apenas em melhorar ou corrigir. A sorte aparece quando você se permite reconhecer tudo o que já construiu. Gratidão e leveza destravam caminhos importantes.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser melhorado agora.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra

Dia da sorte: quinta-feira, 15 de janeiro

Chega a hora de ir onde você é valorizado. Mudanças em casa, nos relacionamentos ou nos planos de vida ganham apoio. Mesmo que dê medo, o dia favorece escolhas que respeitam seu valor.

Dica cósmica: Permanecer onde dói não é equilíbrio.

Escorpião

Dia da sorte: segunda-feira, 12 de janeiro

Um rompimento com padrões limitantes traz alívio imediato. O dia pede coragem para colocar seus sonhos acima de obrigações impostas. Escolher a si mesmo abre uma nova fase.

Dica cósmica: Escolher a si mesmo também é um ato de cura.

Sagitário

Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro

A intuição guia decisões importantes ligadas a lar, vínculos e futuro emocional. O dia traz recompensas por tudo o que você vem amadurecendo internamente. Mudanças são bem-vindas.

Dica cósmica: Sua intuição já sabe o caminho.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Capricórnio

Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro

Um verdadeiro reset emocional. O dia favorece novos começos, encerramentos conscientes e intenções claras para o futuro. Tudo o que pesa pode ser deixado para trás.

Dica cósmica: Recomeçar também é sinal de maturidade.

Aquário

Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro

O magnetismo pessoal aumenta. O dia favorece novas conexões, oportunidades e desejos que ganham forma rapidamente. Receber é tão importante quanto agir.

Dica cósmica: Receber é tão importante quanto agir.

Peixes

Dia da sorte: terça-feira, 13 de janeiro

Novas ideias, pessoas ou sonhos surgem para ampliar sua visão de futuro. O dia pede flexibilidade e abertura para possibilidades diferentes das que você havia planejado.