Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo dá o alerta: descubra qual é o seu dia da sorte nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

A semana traz momentos específicos em que dizer sim pode abrir caminhos inesperados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 05:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A semana entre 12 e 18 de janeiro carrega pontos de virada silenciosos, mas decisivos. Cada signo terá um dia da sorte, em que acontecimentos, encontros ou decisões ganham um peso maior do que parecem à primeira vista. Nem tudo vem com barulho, mas tudo pede atenção. Reconhecer o momento certo pode ser o primeiro passo para uma mudança importante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

Imagem - Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Imagem - Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Áries

Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro

Tudo começa a se encaixar, Áries. Projetos, decisões profissionais e planos que vinham sendo construídos finalmente mostram resultados concretos. Este é o momento ideal para dizer sim a uma nova oportunidade, lançar algo importante ou assumir um novo papel. A sensação é de reconhecimento e avanço real.

Dica cósmica: Confie no que você construiu até aqui e dê o próximo passo sem hesitar.

Touro

Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro

Sonhos antigos ganham chance de se tornar realidade. O dia traz clareza sobre caminhos ligados a crescimento pessoal, viagens ou expansão de horizontes. É hora de sair da estagnação e confiar que dar um passo adiante pode mudar tudo.

Dica cósmica: Não se limite pelo medo de sair da zona conhecida.

Gêmeos

Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro

Arriscar vale a pena. O dia favorece decisões fora do padrão, convites inesperados e caminhos pouco óbvios. Quanto mais você escuta sua curiosidade e se permite explorar o novo, mais a sorte se manifesta.

Dica cósmica: Arriscar também é uma forma de se proteger do arrependimento.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer

Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro

Oportunidades surgem para quem está disposto a aceitar que não precisa escolher entre estabilidade e felicidade. O dia pede coerência entre desejo e atitude. Dizer sim ao que você merece pode transformar sua rotina emocional.

Dica cósmica: Diga sim apenas ao que respeita seu valor emocional.

Leão

Dia da sorte: quinta-feira, 15 de janeiro

Mudanças profissionais e acadêmicas começam a fazer sentido. O dia favorece escolhas que alimentam sua alma sem comprometer sua segurança. Uma decisão prática pode trazer realização a longo prazo.

Dica cósmica: Escolha o que alimenta sua alma, não apenas o que impressiona.

Virgem

Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro

O foco está no prazer de existir, não apenas em melhorar ou corrigir. A sorte aparece quando você se permite reconhecer tudo o que já construiu. Gratidão e leveza destravam caminhos importantes.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser melhorado agora.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Dia da sorte: quinta-feira, 15 de janeiro

Chega a hora de ir onde você é valorizado. Mudanças em casa, nos relacionamentos ou nos planos de vida ganham apoio. Mesmo que dê medo, o dia favorece escolhas que respeitam seu valor.

Dica cósmica: Permanecer onde dói não é equilíbrio.

Escorpião

Dia da sorte: segunda-feira, 12 de janeiro

Um rompimento com padrões limitantes traz alívio imediato. O dia pede coragem para colocar seus sonhos acima de obrigações impostas. Escolher a si mesmo abre uma nova fase.

Dica cósmica: Escolher a si mesmo também é um ato de cura.

Sagitário

Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro

A intuição guia decisões importantes ligadas a lar, vínculos e futuro emocional. O dia traz recompensas por tudo o que você vem amadurecendo internamente. Mudanças são bem-vindas.

Dica cósmica: Sua intuição já sabe o caminho.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio

Dia da sorte: domingo, 18 de janeiro

Um verdadeiro reset emocional. O dia favorece novos começos, encerramentos conscientes e intenções claras para o futuro. Tudo o que pesa pode ser deixado para trás.

Dica cósmica: Recomeçar também é sinal de maturidade.

Aquário

Dia da sorte: sábado, 17 de janeiro

O magnetismo pessoal aumenta. O dia favorece novas conexões, oportunidades e desejos que ganham forma rapidamente. Receber é tão importante quanto agir.

Dica cósmica: Receber é tão importante quanto agir.

Peixes

Dia da sorte: terça-feira, 13 de janeiro

Novas ideias, pessoas ou sonhos surgem para ampliar sua visão de futuro. O dia pede flexibilidade e abertura para possibilidades diferentes das que você havia planejado.

Dica cósmica: Não se prenda ao plano inicial se algo melhor aparecer.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Onde assistir 'O Agente Secreto', filme brasileiro que acaba de vencer dois Globos de Ouro

Onde assistir 'O Agente Secreto', filme brasileiro que acaba de vencer dois Globos de Ouro
Imagem - Perdeu o Globo de Ouro 2026? Veja todos os vencedores

Perdeu o Globo de Ouro 2026? Veja todos os vencedores
Imagem - A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa