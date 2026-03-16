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Jornalista mostra estado do teatro do Oscar após cerimônia e choca internautas: 'Que porcaria!'

Foto do Dolby Theatre após a premiação gerou críticas à atitude dos convidados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:40

Indicações do Oscar começam nesta quarta-feira (22)
Indicações do Oscar começam nesta quarta-feira (22) Crédito: Reprodução | Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Uma imagem publicada pelo jornalista americano Matt Neglia, do portal Next Best Picture, chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o estado do Dolby Theatre, em Los Angeles, logo após o fim da cerimônia do Oscar 2026.

Na foto compartilhada por ele, o local aparece com diversos copos, embalagens e outros resíduos espalhados pelo chão entre as poltronas. O registro rapidamente repercutiu entre internautas, que criticaram a postura de convidados que deixaram o lixo no ambiente.

Os maiores vencedores do Oscar

Walt Disney: 26 (animação) por Divulgação
Katharine Hepburn: 4 (melhor atriz) por Divulgação
Cedric Gibbons: 11 (arte) por Divulgação
Alexander Farciot Edouart: 10 (efeitos visuais) por Divulgação
Alfred Newman: 9 (trilha sonora) por Divulgação
Dennis Muren: 9 (afeitos visuais) por Divulgação
Edith Head: 8 (figurino) por Divulgação
Daniel Day-Lewis: 3 (melhor ator) por Divulgação
Richard Edlund: 8 (efeitos visuais) por Divulgação
Alan Menken: 8 (música) por Divulgação
1 de 10
Walt Disney: 26 (animação) por Divulgação

Ao publicar a imagem, o jornalista ainda fez uma brincadeira dizendo que o espaço deveria estar “todo limpo” após o evento. A postagem acabou gerando debates sobre comportamento em grandes cerimônias e a responsabilidade dos participantes com o espaço.

Nas redes sociais, muitos usuários questionaram o fato de os convidados não levarem o lixo até locais apropriados para descarte, mesmo em um evento considerado um dos mais glamourosos do cinema mundial. "Que porcaria!", disse uma usuária. "Meu Deus, que gente imunda", disse outro.

O Oscar 2026 foi realizado no tradicional Dolby Theatre e teve como grande vencedor da noite o filme Uma Batalha Após a Outra, que conquistou seis estatuetas. Entre os prêmios recebidos pelo longa estão Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante, para Sean Penn.

Já o filme Pecadores, que liderava a lista de indicações da premiação, terminou a noite com quatro estatuetas. O longa Frankenstein, que havia recebido dez indicações, levou três prêmios.

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