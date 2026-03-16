SUJEIRA

Jornalista mostra estado do teatro do Oscar após cerimônia e choca internautas: 'Que porcaria!'

Foto do Dolby Theatre após a premiação gerou críticas à atitude dos convidados

Fernanda Varela

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:40

Indicações do Oscar começam nesta quarta-feira (22) Crédito: Reprodução | Academy of Motion Picture Arts and Sciences

Uma imagem publicada pelo jornalista americano Matt Neglia, do portal Next Best Picture, chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o estado do Dolby Theatre, em Los Angeles, logo após o fim da cerimônia do Oscar 2026.

Na foto compartilhada por ele, o local aparece com diversos copos, embalagens e outros resíduos espalhados pelo chão entre as poltronas. O registro rapidamente repercutiu entre internautas, que criticaram a postura de convidados que deixaram o lixo no ambiente.

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Ao publicar a imagem, o jornalista ainda fez uma brincadeira dizendo que o espaço deveria estar “todo limpo” após o evento. A postagem acabou gerando debates sobre comportamento em grandes cerimônias e a responsabilidade dos participantes com o espaço.

Nas redes sociais, muitos usuários questionaram o fato de os convidados não levarem o lixo até locais apropriados para descarte, mesmo em um evento considerado um dos mais glamourosos do cinema mundial. "Que porcaria!", disse uma usuária. "Meu Deus, que gente imunda", disse outro.

O Oscar 2026 foi realizado no tradicional Dolby Theatre e teve como grande vencedor da noite o filme Uma Batalha Após a Outra, que conquistou seis estatuetas. Entre os prêmios recebidos pelo longa estão Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator Coadjuvante, para Sean Penn.