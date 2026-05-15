CASA E JARDIM

Adeus, ferro de passar tradicional: modelos da Xiaomi prometem rajadas de vapor que retiram amassados em segundos

Novo dispositivo, Mijia Ironing Machine 2, é lançado na China e chama atenção pela eficiência



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:11

Nova entrada da gigante chinesa segue uma linha de ferros de passar roupa e vaporizadores Crédito: Reprodução / Youtube / 啦伊萨

Passar roupa ainda faz parte da rotina de muitas casas, mas novos aparelhos a vapor tentam reduzir o esforço e, principalmente, o tempo dessa tarefa. A aposta mais recente vem da Xiaomi, com a Mijia Ironing Machine 2.

O equipamento foi lançado na China com vapor de alta pressão, aquecimento rápido e modos pensados para diferentes tecidos. A proposta é simples: deixar a roupa com a melhor aparência gastando o menor tempo possível.

6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas 1 de 6

Funcionamento do aparelho da Xiaomi

A Mijia Ironing Machine 2 usa uma bomba eletromagnética de 500 kPa e entrega fluxo contínuo de vapor de 120 gramas por minuto. Ou seja, ele expele vapor para penetrar nas fibras e desfazer os amassados por dentro, com o menor esforço possível.

O aparelho promete aquecer em 65 segundos, o que auxilia muito quem precisa passar roupas rapidamente. Esse tipo de uso rápido é uma das principais diferenças em relação ao ferro tradicional.

Ele possui seis modos de uso, cada um ajustado para um tipo de material: algodão, seda, lã, linho, fibras sintéticas e tecidos mistos. Esse ajuste reduz o risco de aplicar calor demais em uma peça delicada ou vapor de menos em uma roupa mais encorpada.

O modelo ainda tem reservatório visível e, segundo informações do lançamento, pode cuidar de até 15 camisas com uma carga de água Crédito: Reprodução / YouTube / Critical Tech

Como o vapor desamassa?

O vapor funciona porque combina calor e umidade. Quando entra no tecido, ele ajuda a relaxar as fibras, que ficam mais maleáveis enquanto estiverem úmidas. Enquanto isso, o ferro de passar usa pressão mecânica para "penteá-las".

Depois de esfriar e secar, a peça tende a manter uma aparência mais lisa, pois as fibras foram remodeladas pelo calor e pressão. Esse é o mesmo processo de todos os dispositivos de passar roupa, mas o Mijia Ironing Machine 2 propõe aumentar a intensidade dos jatos de água quente para torná-lo mais eficiente.

Chegada ao Brasil

Por enquanto, a Mijia Ironing Machine 2 foi anunciada apenas no mercado chinês. Não há confirmação oficial de lançamento global, nem previsão de chegada ao Brasil por canais da marca. Se adquirido por importação, os clientes não terão acesso à assistências técnicas oficiais da marca.