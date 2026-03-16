Saiba quem é a artista que perdeu o Oscar 17 vezes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 16 de março de 2026 às 16:39
A compositora norte-americana Diane Warren recebeu 17ª indicações na categoria de Melhor Canção Original, mas acabou perdendo todas as vezes. No último domingo (15), ela perdeu novamente com a música “Dear Me”, do documentário “Diane Warren: Relentless”, interpretada por Kesha, e quem acabou ficando com a estatueta foi “Golden” da animação “Guerreiras do K-Pop”.
Aos 69 anos, ela já acumula prêmios no Grammy, Globo de Ouro e Emmy, mas nunca conseguiu um Oscar por seu trabalho. A única vez em que foi reconhecida pela Academia aconteceu quando Diane ganhou um Prêmio Honorário, em 2022.
Em sua trajetória na música, a primeira indicação de Warren ao Oscar ocorreu em 1988, com a música “Nothing Gonna Stop Us Now”, do filme "Manequim”, e que também marcou sua primeira derrota na categoria. Desde 2018, ela vem concorrendo a categoria consecutivamente, se tornando recordista como a compositora que mais teve indicações à premiação do cinema.
Sendo uma compositora requisitada por grandes cantores, Diane já colocou 33 músicas escritas por ela no Top 10 da Hot 100 da Billboard e, entre essas, nove alcançaram a primeira colocação. “Because You Loved Me” interpretada por Céline Dion, do filme “Up Close & Personal” e “I Don’t Want to Miss a Thing” do Aerosmith, do filme “Armageddon” são grandes sucessos da artista que foram indicados na categoria de Melhor Canção Original.