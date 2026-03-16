Saiba quem é a artista que perdeu o Oscar 17 vezes

Diane Warren estava indicada na premiação a Melhor Canção Original, mas acabou perdendo para Golden de “Guerreiras do K-Pop”

  Kamila Macedo

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:39

Diane Warren é compositora e já foi indicada 17 vezes ao Oscar (e perdeu todas)
Diane Warren é compositora e já foi indicada 17 vezes ao Oscar (e perdeu todas) Crédito: Reprodução/ Instagram

A compositora norte-americana Diane Warren recebeu 17ª indicações na categoria de Melhor Canção Original, mas acabou perdendo todas as vezes. No último domingo (15), ela perdeu novamente com a música “Dear Me”, do documentário “Diane Warren: Relentless”, interpretada por Kesha, e quem acabou ficando com a estatueta foi “Golden” da animação “Guerreiras do K-Pop”.

Aos 69 anos, ela já acumula prêmios no Grammy, Globo de Ouro e Emmy, mas nunca conseguiu um Oscar por seu trabalho. A única vez em que foi reconhecida pela Academia aconteceu quando Diane ganhou um Prêmio Honorário, em 2022.

Em sua trajetória na música, a primeira indicação de Warren ao Oscar ocorreu em 1988, com a música “Nothing Gonna Stop Us Now”, do filme "Manequim”, e que também marcou sua primeira derrota na categoria. Desde 2018, ela vem concorrendo a categoria consecutivamente, se tornando recordista como a compositora que mais teve indicações à premiação do cinema.

Saiba quem é Diane Warren, indicada ao Oscar 17 vezes

Diane Warren foi indicada ao Oscar 17 vezes por Reprodução/ Instagram
Diane Warren com seu Emmy por "The Hunting Ground" por Reprodução/ Instagram
Diane Warren com Leon Thomas III por Reprodução/ Instagram
Diane Warren tem 69 anos por Reprodução/ Instagram
Diane Warren já ganhou prêmios como Grammy, Emmy e Globo de Ouro por Reprodução/ Instagram
Diane Warren é a responsável por  “Because You Loved Me” da Céline Dion por Reprodução/ Instagram
Diane Warren foi indicada ao Oscar 17 vezes por Reprodução/ Instagram

Sendo uma compositora requisitada por grandes cantores, Diane já colocou 33 músicas escritas por ela no Top 10 da Hot 100 da Billboard e, entre essas, nove alcançaram a primeira colocação. “Because You Loved Me” interpretada por Céline Dion, do filme “Up Close & Personal” e “I Don’t Want to Miss a Thing” do Aerosmith, do filme “Armageddon” são grandes sucessos da artista que foram indicados na categoria de Melhor Canção Original.

