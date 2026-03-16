BBB 26

Ary Fontoura desaprova atitude de Milena no BBB 26: ‘Falta de respeito’

Ator comentou sobre a situação que ocorreu no último domingo (15)

K Kamila Macedo

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:16

Ary Fontoura tem 93 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Uma situação que ocorreu no Big Brother Brasil 26 gerou a desaprovação pública de um dos atores veteranos da TV Globo. Ary Fontoura, que recentemente esteve no ar com a novela “Êta Mundo Melhor”, comentou sobre o episódio em que Milena peidou na cara de Jonas Sulzbach, e não gostou da atitude da sister.

“Nossa, que situação. Uma baita falta de respeito. Como as pessoas acham graça nisso? Esse rapaz é muito paciente”, disse Fontoura em um comentário.

Ele ainda ressaltou que não achou a atitude de Milena engraçada: “Não tem como achar isso engraçado. Difícil. Os valores estão invertidos mesmo. Dão fama e depois cancelam”.

O caso ocorreu no último domingo (15), durante uma conversa de Jonas com Samira, enquanto estavam na sala da casa mais vigiada do Brasil. Na ocasião, Milena apareceu, se aproximou do brother e soltou um pum, situação que o deixou bastante irritado.

“Aí já é falta de respeito”, exclamou Jonas, levantando rapidamente. Ana Paula, que chegou depois e acabou presenciando o episódio, deu risada, sendo acompanhada por Samira na reação.

Milena PEIDOU NA CARA de Jonas.



Jonas: "Pelo amor de Deus. Isso é falta de respeito." #BBB26 pic.twitter.com/NyRLBjR92T — Central Reality (@centralreality) March 15, 2026