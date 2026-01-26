ASTROLOGIA

Depois de uma semana pesada e cheia de conflitos, algo finalmente se destrava e a vida começa a melhorar para esses 3 signos

Tensões recentes forçam ajustes importantes e abrem espaço para decisões mais maduras e relações mais equilibradas

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Após a semana de 26 de janeiro a 1º de fevereiro, três signos sentem um alívio claro. Conflitos recentes funcionam como gatilhos para ajustes necessários, principalmente em relações, trabalho e decisões financeiras. Apesar de desafios e emoções à flor da pele, o período traz aprendizados importantes. Para quem age com calma, limites bem definidos e autoconsciência, a vida começa a fluir de forma mais positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A semana pede maturidade em situações de poder e autoridade, especialmente no trabalho. Tensões podem surgir quando você sente que precisa se posicionar mais, mas agir por impulso só complica. Encarar problemas de frente, com paciência e estratégia, faz toda a diferença. Ajustes profissionais podem ser necessários e ignorá-los não é uma opção.

Dica cósmica: Escolha firmeza com equilíbrio. Autocontrole é sua maior força agora.

Leão: Relações passam por momentos intensos, marcados por emoções fortes, ciúmes ou competição. O caminho para resolver conflitos é a comunicação direta e honesta, sem deixar o orgulho assumir o controle. Reflita sobre a origem das tensões antes de agir. Cuidar de si ajuda a enxergar tudo com mais clareza.

Dica cósmica: Vulnerabilidade bem usada fortalece vínculos verdadeiros.

Aquário: Questões ligadas a controle, limites e parcerias ganham destaque. Você pode se ver diante de jogos sutis de poder, tanto no campo pessoal quanto profissional. Evite reagir no calor do momento ou entrar em disputas desnecessárias. Estabelecer limites claros protege sua energia e evita desgastes futuros.

Dica cósmica: Nem toda batalha merece sua resposta. Preserve sua lucidez.