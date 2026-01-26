Acesse sua conta
Depois de uma semana pesada e cheia de conflitos, algo finalmente se destrava e a vida começa a melhorar para esses 3 signos

Tensões recentes forçam ajustes importantes e abrem espaço para decisões mais maduras e relações mais equilibradas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 13:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Após a semana de 26 de janeiro a 1º de fevereiro, três signos sentem um alívio claro. Conflitos recentes funcionam como gatilhos para ajustes necessários, principalmente em relações, trabalho e decisões financeiras. Apesar de desafios e emoções à flor da pele, o período traz aprendizados importantes. Para quem age com calma, limites bem definidos e autoconsciência, a vida começa a fluir de forma mais positiva. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A semana pede maturidade em situações de poder e autoridade, especialmente no trabalho. Tensões podem surgir quando você sente que precisa se posicionar mais, mas agir por impulso só complica. Encarar problemas de frente, com paciência e estratégia, faz toda a diferença. Ajustes profissionais podem ser necessários e ignorá-los não é uma opção.

Dica cósmica: Escolha firmeza com equilíbrio. Autocontrole é sua maior força agora.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Leão: Relações passam por momentos intensos, marcados por emoções fortes, ciúmes ou competição. O caminho para resolver conflitos é a comunicação direta e honesta, sem deixar o orgulho assumir o controle. Reflita sobre a origem das tensões antes de agir. Cuidar de si ajuda a enxergar tudo com mais clareza.

Dica cósmica: Vulnerabilidade bem usada fortalece vínculos verdadeiros.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Aquário: Questões ligadas a controle, limites e parcerias ganham destaque. Você pode se ver diante de jogos sutis de poder, tanto no campo pessoal quanto profissional. Evite reagir no calor do momento ou entrar em disputas desnecessárias. Estabelecer limites claros protege sua energia e evita desgastes futuros.

Dica cósmica: Nem toda batalha merece sua resposta. Preserve sua lucidez.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

