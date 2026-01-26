Acesse sua conta
Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Um dia que favorece foco mental, decisões conscientes e pequenos ajustes que fazem diferença no longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta segunda-feira convida os signos a observarem com mais atenção onde estão colocando energia, especialmente em estudos, planejamento e organização da vida prática. O dia pede menos pressa e mais consciência, favorecendo quem escolhe agir com estratégia, paciência e clareza emocional. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia favorece escolhas mais maduras diante de diferenças e desafios. Direcionar energia para aprendizado e organização evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 3

Touro: Estabilidade e foco ajudam você a transformar boas oportunidades em resultados concretos. Investir energia no que traz segurança emocional faz toda a diferença hoje.

Cor da sorte: Rosa-bebê

Número da sorte: 1

Gêmeos: Evitar comparações e impulsos financeiros ajuda a manter o equilíbrio. O dia pede mais critério ao escolher com quem dividir planos e ideias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Câncer: Atenção aos detalhes protege você de decisões precipitadas. Valorizar vínculos familiares traz acolhimento e fortalece sua base emocional.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

Leão: O dia favorece crescimento gradual e reconhecimento por esforço constante. Investir energia em tarefas práticas traz mais segurança do que arriscar demais.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 22

Virgem: Uma postura mais calma ajuda a reorganizar prioridades e evitar sobrecarga. Direcionar energia para ajustes simples melhora bastante o dia.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 8

Libra: O dia pede equilíbrio entre generosidade e responsabilidade. Escolher bem onde investir tempo e atenção preserva sua tranquilidade.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 6

Escorpião: Desafios surgem para mostrar onde é preciso amadurecer. Canalizar energia para desenvolvimento pessoal traz ganhos mais sólidos.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 9

Sagitário: Planejamento e consciência financeira trazem mais segurança. O dia favorece estudos, aprendizados e decisões feitas com calma.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 11

Capricórnio: Ajustar expectativas e rotinas ajuda a recuperar o controle emocional. Investir energia em estabilidade familiar fortalece sua confiança.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 5

Aquário: O dia pede atenção redobrada às responsabilidades práticas. Direcionar energia para organização evita dispersão e frustrações.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

Peixes: Sensibilidade e foco caminham melhor quando você define limites claros. Investir energia em disciplina traz resultados mais consistentes.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 4

