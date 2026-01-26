Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:00
Esta segunda-feira convida os signos a observarem com mais atenção onde estão colocando energia, especialmente em estudos, planejamento e organização da vida prática. O dia pede menos pressa e mais consciência, favorecendo quem escolhe agir com estratégia, paciência e clareza emocional. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia favorece escolhas mais maduras diante de diferenças e desafios. Direcionar energia para aprendizado e organização evita desgastes desnecessários.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 3
Touro: Estabilidade e foco ajudam você a transformar boas oportunidades em resultados concretos. Investir energia no que traz segurança emocional faz toda a diferença hoje.
Cor da sorte: Rosa-bebê
Número da sorte: 1
Gêmeos: Evitar comparações e impulsos financeiros ajuda a manter o equilíbrio. O dia pede mais critério ao escolher com quem dividir planos e ideias.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 7
Câncer: Atenção aos detalhes protege você de decisões precipitadas. Valorizar vínculos familiares traz acolhimento e fortalece sua base emocional.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 2
Leão: O dia favorece crescimento gradual e reconhecimento por esforço constante. Investir energia em tarefas práticas traz mais segurança do que arriscar demais.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 22
Virgem: Uma postura mais calma ajuda a reorganizar prioridades e evitar sobrecarga. Direcionar energia para ajustes simples melhora bastante o dia.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 8
Libra: O dia pede equilíbrio entre generosidade e responsabilidade. Escolher bem onde investir tempo e atenção preserva sua tranquilidade.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 6
Escorpião: Desafios surgem para mostrar onde é preciso amadurecer. Canalizar energia para desenvolvimento pessoal traz ganhos mais sólidos.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 9
Sagitário: Planejamento e consciência financeira trazem mais segurança. O dia favorece estudos, aprendizados e decisões feitas com calma.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 11
Capricórnio: Ajustar expectativas e rotinas ajuda a recuperar o controle emocional. Investir energia em estabilidade familiar fortalece sua confiança.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 5
Aquário: O dia pede atenção redobrada às responsabilidades práticas. Direcionar energia para organização evita dispersão e frustrações.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 9
Peixes: Sensibilidade e foco caminham melhor quando você define limites claros. Investir energia em disciplina traz resultados mais consistentes.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 4