A semana começa mexendo com emoções, prioridades e escolhas importantes para os signos

Entre ajustes emocionais, reconexões e decisões conscientes, os signos são convidados a rever valores e prioridades ao longo da semana

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 03:00

Esta semana chega com um tom mais profundo e revelador. Os signos sentem que não dá mais para seguir no automático: emoções pedem atenção, escolhas exigem consciência e relações passam por ajustes importantes. Ao longo dos dias, a energia favorece reflexões, encerramentos necessários e movimentos mais alinhados com o que realmente faz sentido para o futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana traz mais vontade de se conectar com pessoas e projetos que fazem sentido para você. Ao mesmo tempo, surge uma reflexão importante sobre o que vale ou não o seu esforço. Ajustar expectativas ajuda a fortalecer relações e decisões.

Dica cósmica: Escolha onde investir sua energia com critério.

Touro: A semana favorece planejamento e reorganização de metas. Você sente necessidade de rever prioridades, especialmente ligadas à segurança e ao futuro. Conversas e decisões ajudam a fechar ciclos antigos.

Dica cósmica: Valorize o que te traz estabilidade real.

Gêmeos: A semana começa mais introspectiva e vai ganhando movimento aos poucos. Ideias, contatos e trocas ganham força, mas pedem mais foco emocional. É um bom período para alinhar pensamento e sentimento.

Dica cósmica: Não ignore o que você sente ao decidir.

Câncer: A semana traz acolhimento e fortalecimento emocional. Você consegue organizar melhor sentimentos antigos e abrir espaço para mais leveza. É um ótimo momento para cuidar de si e rever padrões afetivos.

Dica cósmica: Priorize seu bem-estar emocional.

Leão: A semana marca um período de recuperação da confiança e da força pessoal. Você percebe com mais clareza onde precisa se posicionar melhor e onde vale soltar ressentimentos. Relações passam por ajustes importantes.

Dica cósmica: Libere o que pesa para seguir mais leve.

Virgem: A semana favorece aprendizado, expansão mental e reorganização da rotina. Você encontra soluções práticas para questões que estavam travadas. O apoio de pessoas próximas faz diferença.

Dica cósmica: Confie no processo, não só no controle.

Libra: A semana mexe com emoções profundas e decisões relacionadas a vínculos. Você sente necessidade de encerrar histórias ou mudar a forma como se envolve. Escolhas conscientes trazem alívio.

Dica cósmica: Não prolongue o que já perdeu sentido.

Escorpião: A semana destaca relações e parcerias. Conversas importantes ajudam a esclarecer sentimentos e redefinir limites. É um período de amadurecimento emocional.

Dica cósmica: Clareza fortalece vínculos verdadeiros.

Sagitário: A semana pede mais presença no dia a dia. Ajustes na rotina e nos compromissos ajudam você a se sentir mais equilibrado. Cuidar de si melhora também suas relações.

Dica cósmica: Simplifique para avançar melhor.

Capricórnio: A semana traz foco nas relações afetivas e no prazer de compartilhar. Você sente vontade de se abrir mais, mas sem perder a segurança emocional. Encerramentos do passado ajudam a seguir mais confiante.

Dica cósmica: Permita-se viver com mais leveza.

Aquário: A semana começa com ideias criativas e vontade de movimentar a vida social. Aos poucos, emoções pedem mais atenção e cuidado. O período ajuda a separar quem soma de quem desgasta.

Dica cósmica: Observe antes de se posicionar.

Peixes: A semana marca uma virada interna importante. Você encerra padrões antigos e começa a se ver com mais clareza e compaixão. Relações e projetos passam por uma renovação silenciosa.