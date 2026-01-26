Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A semana começa mexendo com emoções, prioridades e escolhas importantes para os signos

Entre ajustes emocionais, reconexões e decisões conscientes, os signos são convidados a rever valores e prioridades ao longo da semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta semana chega com um tom mais profundo e revelador. Os signos sentem que não dá mais para seguir no automático: emoções pedem atenção, escolhas exigem consciência e relações passam por ajustes importantes. Ao longo dos dias, a energia favorece reflexões, encerramentos necessários e movimentos mais alinhados com o que realmente faz sentido para o futuro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo tem um recado para você: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro)

O universo tem um recado para você: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro)

Imagem - Uma semana inteira de avanços financeiros começa agora e favorece 3 signos com oportunidades que mudam o rumo do dinheiro

Uma semana inteira de avanços financeiros começa agora e favorece 3 signos com oportunidades que mudam o rumo do dinheiro

Imagem - O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente

O sofrimento chega ao fim antes de 2026 acabar e 4 signos sentem esse alívio claramente

Áries: A semana traz mais vontade de se conectar com pessoas e projetos que fazem sentido para você. Ao mesmo tempo, surge uma reflexão importante sobre o que vale ou não o seu esforço. Ajustar expectativas ajuda a fortalecer relações e decisões.

Dica cósmica: Escolha onde investir sua energia com critério.

Touro: A semana favorece planejamento e reorganização de metas. Você sente necessidade de rever prioridades, especialmente ligadas à segurança e ao futuro. Conversas e decisões ajudam a fechar ciclos antigos.

Dica cósmica: Valorize o que te traz estabilidade real.

Gêmeos: A semana começa mais introspectiva e vai ganhando movimento aos poucos. Ideias, contatos e trocas ganham força, mas pedem mais foco emocional. É um bom período para alinhar pensamento e sentimento.

Dica cósmica: Não ignore o que você sente ao decidir.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: A semana traz acolhimento e fortalecimento emocional. Você consegue organizar melhor sentimentos antigos e abrir espaço para mais leveza. É um ótimo momento para cuidar de si e rever padrões afetivos.

Dica cósmica: Priorize seu bem-estar emocional.

Leão: A semana marca um período de recuperação da confiança e da força pessoal. Você percebe com mais clareza onde precisa se posicionar melhor e onde vale soltar ressentimentos. Relações passam por ajustes importantes.

Dica cósmica: Libere o que pesa para seguir mais leve.

Virgem: A semana favorece aprendizado, expansão mental e reorganização da rotina. Você encontra soluções práticas para questões que estavam travadas. O apoio de pessoas próximas faz diferença.

Dica cósmica: Confie no processo, não só no controle.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: A semana mexe com emoções profundas e decisões relacionadas a vínculos. Você sente necessidade de encerrar histórias ou mudar a forma como se envolve. Escolhas conscientes trazem alívio.

Dica cósmica: Não prolongue o que já perdeu sentido.

Escorpião: A semana destaca relações e parcerias. Conversas importantes ajudam a esclarecer sentimentos e redefinir limites. É um período de amadurecimento emocional.

Dica cósmica: Clareza fortalece vínculos verdadeiros.

Sagitário: A semana pede mais presença no dia a dia. Ajustes na rotina e nos compromissos ajudam você a se sentir mais equilibrado. Cuidar de si melhora também suas relações.

Dica cósmica: Simplifique para avançar melhor.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio: A semana traz foco nas relações afetivas e no prazer de compartilhar. Você sente vontade de se abrir mais, mas sem perder a segurança emocional. Encerramentos do passado ajudam a seguir mais confiante.

Dica cósmica: Permita-se viver com mais leveza.

Aquário: A semana começa com ideias criativas e vontade de movimentar a vida social. Aos poucos, emoções pedem mais atenção e cuidado. O período ajuda a separar quem soma de quem desgasta.

Dica cósmica: Observe antes de se posicionar.

Peixes: A semana marca uma virada interna importante. Você encerra padrões antigos e começa a se ver com mais clareza e compaixão. Relações e projetos passam por uma renovação silenciosa.

Dica cósmica: Reconstrua-se com gentileza.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Tarot de domingo (25) aponta cura emocional e decisões mais conscientes para todos os signos

Tarot de domingo (25) aponta cura emocional e decisões mais conscientes para todos os signos
Imagem - A carta Foice domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (26): cortes necessários evitam perdas maiores

A carta Foice domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (26): cortes necessários evitam perdas maiores
Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (26 de janeiro) traz chamado claro: encare o que está evitando e corte o que já se prolongou demais

Anjo da Guarda desta segunda (26 de janeiro) traz chamado claro: encare o que está evitando e corte o que já se prolongou demais

MAIS LIDAS

Imagem - Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira
01

Influencer postou vídeo pedindo 'chuva com trovão' na caminhada de Nikolas Ferreira

Imagem - Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital
02

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital

Imagem - Ivete Sangalo reconhece cantora na plateia e interrompe show: 'Vou lhe seguir, safada'
03

Ivete Sangalo reconhece cantora na plateia e interrompe show: 'Vou lhe seguir, safada'

Imagem - Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão
04

Aos 84 anos, Ney Matogrosso é ovacionado durante apresentação no Festival de Verão