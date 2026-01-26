O Universo revela como cada signo pode afastar o azar e limpar a energia negativa antes de fevereiro chegar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 05:00
Com o fim de janeiro se aproximando, muita gente sente que ainda carrega pesos emocionais, hábitos ruins e energias estagnadas. Segundo Echo, taróloga profissional e especialista em espiritualidade do site Tarotap, o Universo pede menos esforço e mais intenção. Pequenos rituais, feitos uma única vez, podem provocar mudanças reais e duradouras no dia a dia.
"Uma limpeza energética não deve punir você. Ela precisa liberar o que ficou preso mental, emocional e espiritualmente", explica Echo. Veja abaixo o ritual ideal para cada signo se alinhar com uma nova fase antes de fevereiro.
Áries: O Universo pede que você libere a raiva acumulada. Escreva tudo o que vem te irritando, situações engolidas em silêncio e ressentimentos antigos. Depois, queime esse papel e observe virar cinzas.
Dica cósmica: Guardar a raiva te prende mais do que o conflito.
Touro: Seu ritual envolve dinheiro e segurança. Apague cartões salvos em aplicativos, cancele e-mails promocionais e elimine compras automáticas que facilitam gastos impulsivos.
Dica cósmica: Retomar o controle financeiro também limpa a energia.
Gêmeos: O excesso mental precisa ir embora. Feche todas as abas abertas do navegador, apague prints esquecidos e arquivos que você nunca mais usou.
Dica cósmica: Quando o digital se organiza, a mente acompanha.
Câncer: O Universo aponta para a casa, especialmente a cozinha. Limpe a geladeira, jogue fora o que venceu e reorganize o espaço com intenção.
Dica cósmica: Ambientes guardam emoções que você nem percebe.
Leão: Fique diante do espelho e diga em voz alta uma qualidade verdadeira sobre você, sem ironia, sem piada, sem minimizar.
Dica cósmica: Reconhecimento também precisa ser recebido.
Virgem: Faça uma lista do que você vem adiando por medo de não fazer perfeito. Escolha uma dessas tarefas e execute de forma imperfeita, de propósito.
Dica cósmica: Concluir liberta mais do que planejar.
Libra: Existe uma decisão sendo evitada. O ritual é simples e desconfortável: responda essa pergunta em voz alta, mesmo sem total certeza.
Dica cósmica: Não escolher também é uma escolha.
Escorpião: O Universo pede desapego digital. Apague mensagens, fotos ou contatos que você mantém apenas por controle ou apego emocional.
Dica cósmica: O que já acabou não precisa de acesso permanente.
Sagitário: Caminhe por cerca de um quilômetro em silêncio absoluto, sem música, celular ou distrações. Deixe a mente vagar livremente.
Dica cósmica: O silêncio revela respostas que o barulho esconde.
Capricórnio: Separe uma hora para não produzir nada. Nada de listas, planos ou otimização disfarçada de descanso. Apenas pare.
Dica cósmica: O mundo não desmorona quando você descansa.
Aquário: Escolha alguém com quem você só troca mensagens e faça uma ligação real. Converse sem roteiro e sem pressa.
Dica cósmica: Voz cria vínculos que texto não alcança.
Peixes: Diga um “não” direto este mês. Sem explicação, sem justificativa, sem oferecer alternativas. Apenas não.
Dica cósmica: Limite também é amor próprio.