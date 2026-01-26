ASTROLOGIA

O Universo revela como cada signo pode afastar o azar e limpar a energia negativa antes de fevereiro chegar

Um ritual simples, feito uma única vez, pode destravar sorte, foco e bem-estar nos próximos meses

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 05:00

Crédito: Imagem gerada por IA

Com o fim de janeiro se aproximando, muita gente sente que ainda carrega pesos emocionais, hábitos ruins e energias estagnadas. Segundo Echo, taróloga profissional e especialista em espiritualidade do site Tarotap, o Universo pede menos esforço e mais intenção. Pequenos rituais, feitos uma única vez, podem provocar mudanças reais e duradouras no dia a dia.

"Uma limpeza energética não deve punir você. Ela precisa liberar o que ficou preso mental, emocional e espiritualmente", explica Echo. Veja abaixo o ritual ideal para cada signo se alinhar com uma nova fase antes de fevereiro.

Áries: O Universo pede que você libere a raiva acumulada. Escreva tudo o que vem te irritando, situações engolidas em silêncio e ressentimentos antigos. Depois, queime esse papel e observe virar cinzas.

Dica cósmica: Guardar a raiva te prende mais do que o conflito.

Touro: Seu ritual envolve dinheiro e segurança. Apague cartões salvos em aplicativos, cancele e-mails promocionais e elimine compras automáticas que facilitam gastos impulsivos.

Dica cósmica: Retomar o controle financeiro também limpa a energia.

Gêmeos: O excesso mental precisa ir embora. Feche todas as abas abertas do navegador, apague prints esquecidos e arquivos que você nunca mais usou.

Dica cósmica: Quando o digital se organiza, a mente acompanha.

Câncer: O Universo aponta para a casa, especialmente a cozinha. Limpe a geladeira, jogue fora o que venceu e reorganize o espaço com intenção.

Dica cósmica: Ambientes guardam emoções que você nem percebe.

Leão: Fique diante do espelho e diga em voz alta uma qualidade verdadeira sobre você, sem ironia, sem piada, sem minimizar.

Dica cósmica: Reconhecimento também precisa ser recebido.

Virgem: Faça uma lista do que você vem adiando por medo de não fazer perfeito. Escolha uma dessas tarefas e execute de forma imperfeita, de propósito.

Dica cósmica: Concluir liberta mais do que planejar.

Libra: Existe uma decisão sendo evitada. O ritual é simples e desconfortável: responda essa pergunta em voz alta, mesmo sem total certeza.

Dica cósmica: Não escolher também é uma escolha.

Escorpião: O Universo pede desapego digital. Apague mensagens, fotos ou contatos que você mantém apenas por controle ou apego emocional.

Dica cósmica: O que já acabou não precisa de acesso permanente.

Sagitário: Caminhe por cerca de um quilômetro em silêncio absoluto, sem música, celular ou distrações. Deixe a mente vagar livremente.

Dica cósmica: O silêncio revela respostas que o barulho esconde.

Capricórnio: Separe uma hora para não produzir nada. Nada de listas, planos ou otimização disfarçada de descanso. Apenas pare.

Dica cósmica: O mundo não desmorona quando você descansa.

Aquário: Escolha alguém com quem você só troca mensagens e faça uma ligação real. Converse sem roteiro e sem pressa.

Dica cósmica: Voz cria vínculos que texto não alcança.

Peixes: Diga um “não” direto este mês. Sem explicação, sem justificativa, sem oferecer alternativas. Apenas não.