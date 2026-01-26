Acesse sua conta
O Universo revela como cada signo pode afastar o azar e limpar a energia negativa antes de fevereiro chegar

Um ritual simples, feito uma única vez, pode destravar sorte, foco e bem-estar nos próximos meses

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 05:00

Sorte do Dia
Sorte do Dia Crédito: Imagem gerada por IA

Com o fim de janeiro se aproximando, muita gente sente que ainda carrega pesos emocionais, hábitos ruins e energias estagnadas. Segundo Echo, taróloga profissional e especialista em espiritualidade do site Tarotap, o Universo pede menos esforço e mais intenção. Pequenos rituais, feitos uma única vez, podem provocar mudanças reais e duradouras no dia a dia.

"Uma limpeza energética não deve punir você. Ela precisa liberar o que ficou preso mental, emocional e espiritualmente", explica Echo. Veja abaixo o ritual ideal para cada signo se alinhar com uma nova fase antes de fevereiro.

Áries: O Universo pede que você libere a raiva acumulada. Escreva tudo o que vem te irritando, situações engolidas em silêncio e ressentimentos antigos. Depois, queime esse papel e observe virar cinzas.

Dica cósmica: Guardar a raiva te prende mais do que o conflito.

Touro: Seu ritual envolve dinheiro e segurança. Apague cartões salvos em aplicativos, cancele e-mails promocionais e elimine compras automáticas que facilitam gastos impulsivos.

Dica cósmica: Retomar o controle financeiro também limpa a energia.

Gêmeos: O excesso mental precisa ir embora. Feche todas as abas abertas do navegador, apague prints esquecidos e arquivos que você nunca mais usou.

Dica cósmica: Quando o digital se organiza, a mente acompanha.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: O Universo aponta para a casa, especialmente a cozinha. Limpe a geladeira, jogue fora o que venceu e reorganize o espaço com intenção.

Dica cósmica: Ambientes guardam emoções que você nem percebe.

Leão: Fique diante do espelho e diga em voz alta uma qualidade verdadeira sobre você, sem ironia, sem piada, sem minimizar.

Dica cósmica: Reconhecimento também precisa ser recebido.

Virgem: Faça uma lista do que você vem adiando por medo de não fazer perfeito. Escolha uma dessas tarefas e execute de forma imperfeita, de propósito.

Dica cósmica: Concluir liberta mais do que planejar.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Existe uma decisão sendo evitada. O ritual é simples e desconfortável: responda essa pergunta em voz alta, mesmo sem total certeza.

Dica cósmica: Não escolher também é uma escolha.

Escorpião: O Universo pede desapego digital. Apague mensagens, fotos ou contatos que você mantém apenas por controle ou apego emocional.

Dica cósmica: O que já acabou não precisa de acesso permanente.

Sagitário: Caminhe por cerca de um quilômetro em silêncio absoluto, sem música, celular ou distrações. Deixe a mente vagar livremente.

Dica cósmica: O silêncio revela respostas que o barulho esconde.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Capricórnio: Separe uma hora para não produzir nada. Nada de listas, planos ou otimização disfarçada de descanso. Apenas pare.

Dica cósmica: O mundo não desmorona quando você descansa.

Aquário: Escolha alguém com quem você só troca mensagens e faça uma ligação real. Converse sem roteiro e sem pressa.

Dica cósmica: Voz cria vínculos que texto não alcança.

Peixes: Diga um “não” direto este mês. Sem explicação, sem justificativa, sem oferecer alternativas. Apenas não.

Dica cósmica: Limite também é amor próprio.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

