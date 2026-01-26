Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Touro, Sagitário e Aquário entram em uma nova fase que muda tudo a partir desta segunda-feira (26 de janeiro)

Um novo ciclo começa quando a motivação volta, a confiança se reconstrói e o passado finalmente faz sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

A partir desta segunda-feira, dia 26 de janeiro, três signos sentem com clareza que algo muda por dentro. É como se antigas experiências finalmente se encaixassem, trazendo aprendizado, direção e vontade de avançar. O passado deixa de pesar e passa a servir como base para decisões mais conscientes. A inspiração cresce quando você percebe que já tem tudo o que precisa para seguir adiante com mais segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Imagem - Um sinal do Universo impossível de ignorar muda o rumo da vida de Áries, Câncer, Libra e Aquário hoje (26 de janeiro)

Um sinal do Universo impossível de ignorar muda o rumo da vida de Áries, Câncer, Libra e Aquário hoje (26 de janeiro)

Imagem - O Universo revela como cada signo pode afastar o azar e limpar a energia negativa antes de fevereiro chegar

O Universo revela como cada signo pode afastar o azar e limpar a energia negativa antes de fevereiro chegar

Touro: Uma nova fase começa quando você reconhece, sem culpa, o que não funcionou. Ao revisitar escolhas antigas, fica claro o quanto você amadureceu e o quanto está mais preparado para fazer diferente. A confiança retorna de forma prática e constante. Pequenos passos agora constroem algo sólido e duradouro.

Dica cósmica: Valorize sua constância. Ela é seu maior motor neste momento.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Sagitário: Você se reconecta com algo que te dava entusiasmo e que ficou adormecido por causa das obrigações. Essa retomada traz alegria, criatividade e um forte senso de propósito. Seguir o que desperta sua curiosidade volta a ser essencial. Sonho e responsabilidade podem caminhar juntos.

Dica cósmica: Permita-se desejar mais, sem se justificar.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
1 de 10
Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Aquário: Questões ligadas a valor pessoal e merecimento ganham destaque. Você percebe que suas ideias têm peso real e que investir em si mesmo é uma decisão estratégica. Aprender algo novo ou desenvolver um talento fortalece sua autonomia. Essa nova fase nasce da confiança na própria originalidade.

Dica cósmica: Confie no que te torna diferente. É exatamente isso que te fortalece.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Sagitário Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte

Família de Cristiano Ronaldo compra terrenos com mais de 500 m² em condomínio de luxo no Litoral Norte
Imagem - Número ideal de flexões muda com a idade; veja o recomendado para você

Número ideal de flexões muda com a idade; veja o recomendado para você
Imagem - Look com fenda de mulherão, famosos e muito luxo: todos os detalhes da festa de 18 anos de Rayssa Leal

Look com fenda de mulherão, famosos e muito luxo: todos os detalhes da festa de 18 anos de Rayssa Leal

MAIS LIDAS

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
01

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Crueldade na UTI: polícia revela como técnico matou pacientes dentro do hospital
02

Crueldade na UTI: polícia revela como técnico matou pacientes dentro do hospital

Imagem - Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)
03

Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)

Imagem - Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado
04

Caso Daiane: síndico de prédio onde corretora desapareceu é denunciado