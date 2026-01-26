Touro, Sagitário e Aquário entram em uma nova fase que muda tudo a partir desta segunda-feira (26 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:00
A partir desta segunda-feira, dia 26 de janeiro, três signos sentem com clareza que algo muda por dentro. É como se antigas experiências finalmente se encaixassem, trazendo aprendizado, direção e vontade de avançar. O passado deixa de pesar e passa a servir como base para decisões mais conscientes. A inspiração cresce quando você percebe que já tem tudo o que precisa para seguir adiante com mais segurança. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Uma nova fase começa quando você reconhece, sem culpa, o que não funcionou. Ao revisitar escolhas antigas, fica claro o quanto você amadureceu e o quanto está mais preparado para fazer diferente. A confiança retorna de forma prática e constante. Pequenos passos agora constroem algo sólido e duradouro.
Dica cósmica: Valorize sua constância. Ela é seu maior motor neste momento.
Sagitário: Você se reconecta com algo que te dava entusiasmo e que ficou adormecido por causa das obrigações. Essa retomada traz alegria, criatividade e um forte senso de propósito. Seguir o que desperta sua curiosidade volta a ser essencial. Sonho e responsabilidade podem caminhar juntos.
Dica cósmica: Permita-se desejar mais, sem se justificar.
Aquário: Questões ligadas a valor pessoal e merecimento ganham destaque. Você percebe que suas ideias têm peso real e que investir em si mesmo é uma decisão estratégica. Aprender algo novo ou desenvolver um talento fortalece sua autonomia. Essa nova fase nasce da confiança na própria originalidade.
Dica cósmica: Confie no que te torna diferente. É exatamente isso que te fortalece.
