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Modalidades de Pix são suspensas em todo o país; entenda

Decisão entra em vigor nesta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 13:45

Abono Salarial: Regras para o PIS 2026 exigem que o trabalhador tenha atuado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base 2024. Consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital
Pix Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal suspendeu os serviços Pix Saque e Pix Troco nas lotéricas a partir desta segunda-feira (16). A decisão havia sido anunciada no início do mês.

“A Caixa informa que a suspensão dos serviços Pix Saque e Pix Troco nas Lotéricas entrará em vigor a partir de 16 de março. Esclarecemos que os clientes do banco continuarão a realizar saques normalmente na rede lotérica, sem qualquer alteração. Todos os serviços disponíveis nas lotéricas podem ser consultados no site do banco”, diz nota do banco.

Não há detalhes sobre os motivos da suspensão dos serviços nas casas lotéricas. As ferramentas foram lançadas em 2022 pelo Banco Central.

No Pix Saque, o cliente pode retirar dinheiro em espécie em estabelecimentos comerciais (supermercados, farmácias, lotéricas) ou caixas eletrônicos, sem depender de agências bancárias.

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Já no Pix Troco, há permissão de sacar dinheiro em espécie durante uma compra em estabelecimentos comerciais (lojas, padarias, supermercados) credenciados.

Atualmente, a rede lotérica da Caixa conta com mais de 13 mil unidades distribuídas em mais de 98% dos municípios brasileiros.

Tags:

Bahia Salvador Economia

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