SAÚDE

Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas segue sem previsão de alta da UTI, diz boletim

Ex-presidente foi internado na última sexta-feira (13)

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:30

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, conforme boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16). De acordo com a equipe médica, Bolsonaro tem recuperação da função renal e melhora parcial de marcadores inflamatórios. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última sexta-feira (13).

Ainda não há previsão para que o ex-presidente receba alta do Hospital DF Star, em Brasília. "Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 hrs, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", informa o boletim.

Bolsonaro foi internado após apresentar náuseas, febre e calafrios durante a madrugada de sexta-feira (13). Depois de passar por exames, foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana, e permanece em tratamento com antibióticos.

O ex-presidente cumpre pena desde janeiro na sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.



Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha 1 de 8

O que é broncoaspiração?

O quadro é caracterizado quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, são direcionados para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.