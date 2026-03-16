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Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas segue sem previsão de alta da UTI, diz boletim

Ex-presidente foi internado na última sexta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:30

Na Papudinha, Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos em 39 dias.
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, conforme boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16). De acordo com a equipe médica, Bolsonaro tem recuperação da função renal e melhora parcial de marcadores inflamatórios. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última sexta-feira (13). 

Ainda não há previsão para que o ex-presidente receba alta do Hospital DF Star, em Brasília. "Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 hrs, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída. Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", informa o boletim. 

Bolsonaro foi internado após apresentar náuseas, febre e calafrios durante a madrugada de sexta-feira (13). Depois de passar por exames, foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana, e permanece em tratamento com antibióticos.

O ex-presidente cumpre pena desde janeiro na sala de Estado Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha

Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Bolsonaro foi transferido para Papudinha por Hugo Barreto/Metrópoles/ Reprodução
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Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução

O que é broncoaspiração?

O quadro é caracterizado quando substâncias que deveriam seguir pelo sistema digestivo acabam entrando nas vias respiratórias. Isso pode acontecer com vômito, saliva, alimentos ou líquidos que, em vez de seguirem para o estômago, são direcionados para os pulmões.

Quando isso acontece, o material aspirado pode causar irritação nas vias respiratórias e até provocar infecções pulmonares, como pneumonia aspirativa. O risco depende principalmente da quantidade aspirada e da condição de saúde da pessoa. Em casos leves, o organismo consegue eliminar o material e o paciente se recupera sem complicações.

Já em situações mais graves, a substância pode bloquear parcialmente as vias respiratórias ou desencadear inflamações que dificultam a respiração. Por isso, pacientes com suspeita de broncoaspiração costumam passar por exames, incluindo avaliação pulmonar e exames de imagem, para verificar se houve comprometimento das vias respiratórias.

Entre os sintomas que podem aparecer após uma broncoaspiração estão tosse intensa, falta de ar, chiado no peito, febre e dificuldade para respirar. Em casos mais severos, pode ocorrer insuficiência respiratória. Embora a condição possa evoluir para quadros graves, especialistas destacam que o risco fatal não é regra.

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