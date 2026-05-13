ENTENDA

Comissão aprova porte de arma para médicos veterinários no Brasil

Tema foi analisado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados na terça-feira (12)

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:50

Entenda os detalhes do projeto Crédito: Imagem: maxbelchenko | Shutterstock

O projeto de lei que concede porte de arma de fogo a médicos veterinários no Brasil foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, na terça-feira (12). O PL 5.976/2025 prevê a permissão para profissionais regularmente registrados no Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

A proposta é de autoria do deputado Marcos Pollon (PL-MS) e recebeu parecer favorável do relator, o deputado Junio Amaral (PL-MG). O projeto prevê que o porte seja concedido pela Polícia Federal, mediante o cumprimento de requisitos.

Entre eles estão: estar em exercício da profissão; apresentar certidões negativas criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral; comprovar aptidão psicológica, por meio de laudo emitido por psicólogo credenciado pela Polícia Federal; comprovar capacidade técnica para o uso seguro da arma de fogo, conforme curso ministrado por instrutor credenciado pela Polícia Federal e possuir residência fixa.