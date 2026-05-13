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Lote contaminado da Ypê: Anvisa retira da pauta e adia julgamento sobre recurso da empresa

Tema retornará para avaliação desse colegiado na próxima sexta-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:14

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê: entenda a polêmica que uniu famosos e política
Ypê Crédito: Reprodução/Instagram 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, nesta quarta-feira (13), adiar o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo, fabricante dos produtos da marca Ypê.

A Ypê entrou com um recurso contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante.

Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica

Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
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Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução

Segundo informações do g1, o diretor da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, informou que o tema retornará para avaliação desse colegiado na próxima sexta-feira (15).

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Ainda segundo Safatle, foram identificadas 76 irregularidades na unidade da empresa durante uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pela vigilância sanitária do estado de São Paulo e pela vigilância municipal de Amparo.

"A Anvisa e a empresa estão realizando reuniões técnicas para mitigação do risco sanitário identificado. A empresa apresentou os investimentos já realizados, intensificou os esforços para adequação das irregularidades e se comprometeu a apresentar medidas para a correção dessas ações amanhã, dia 14 de maio de 2026, com vistas ao cumprimento das determinações sanitárias destinadas à correção das não conformidades identificadas", disse Leandro Safatle.

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Ypê

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