BRASIL

Lote contaminado da Ypê: Anvisa retira da pauta e adia julgamento sobre recurso da empresa

Tema retornará para avaliação desse colegiado na próxima sexta-feira (15)

Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:14

Ypê Crédito: Reprodução/Instagram

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, nesta quarta-feira (13), adiar o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo, fabricante dos produtos da marca Ypê.

A Ypê entrou com um recurso contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante.

Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica 1 de 5

Segundo informações do g1, o diretor da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, informou que o tema retornará para avaliação desse colegiado na próxima sexta-feira (15).

Ainda segundo Safatle, foram identificadas 76 irregularidades na unidade da empresa durante uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pela vigilância sanitária do estado de São Paulo e pela vigilância municipal de Amparo.