Lote contaminado da Ypê: Anvisa retira da pauta e adia julgamento sobre recurso da empresa

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Millena Marques
Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:14
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, nesta quarta-feira (13), adiar o julgamento do recurso apresentado pela Química Amparo, fabricante dos produtos da marca Ypê.
A Ypê entrou com um recurso contra a resolução que determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de lotes de detergente lava-louças, sabão líquido para roupas e desinfetante.
Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica
Segundo informações do g1, o diretor da Anvisa, Leandro Pinheiro Safatle, informou que o tema retornará para avaliação desse colegiado na próxima sexta-feira (15).
Ainda segundo Safatle, foram identificadas 76 irregularidades na unidade da empresa durante uma inspeção conjunta realizada pela Anvisa, pela vigilância sanitária do estado de São Paulo e pela vigilância municipal de Amparo.
"A Anvisa e a empresa estão realizando reuniões técnicas para mitigação do risco sanitário identificado. A empresa apresentou os investimentos já realizados, intensificou os esforços para adequação das irregularidades e se comprometeu a apresentar medidas para a correção dessas ações amanhã, dia 14 de maio de 2026, com vistas ao cumprimento das determinações sanitárias destinadas à correção das não conformidades identificadas", disse Leandro Safatle.