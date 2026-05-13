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Desenrola: estudantes podem renegociar dívidas do Fies a partir desta quarta-feira (13)

Há descontos de até 99% a depender do perfil do devedor

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:58

Contratos firmados a partir de 2018 também entraram no radar da renegociação, corrigindo distorções do saldo acumulado pelo IPCA.
Fies no Desenrola Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem tiver dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pode renegociar os débitos a partire desta quarta-feira (13), por meio do Desenrola Fies, programa que busca ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores.

Há descontos de renegociação de até 99% sobre o valor da dívida, de acordo com o perfil do estudante e o tempo de atraso da dívida.

Pode participar quem tem contrato firmado até 2017 e que estava em fase de amortização – ou seja, em fase de pagamento – em 4 de maio de 2026, data de lançamento do novo Desenrola Brasil. No caso do Desenrola Fies a negociação pode ser feita até 31 de dezembro de 2026.

Confira as etapas e as regras para usar o seu Fundo de Garantia no Novo Desenrola

Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil
Especialistas da FGV alertam que, embora vantajoso, o uso do fundo consome parte da reserva de emergência para demissão ou casa própria. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Plataforma Gov.br, utilizada para a operação, ajuda a proteger o cidadão de tentativas de fraudes durante a negociação. rupixen/Pixabay por agencia brasil
 Quitação com saldo do FGTS costuma liberar maiores faixas de desconto para o pagamento à vista de débitos antigos. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Toda a renegociação e assinatura do contrato são feitas online, via portal Gov.br, sem necessidade de ir à agência. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
Economistas do Cofecon recomendam o uso do FGTS para eliminar juros abusivos de cartões de crédito e cheque especial. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por agencia brasil
É obrigatório autorizar o banco credor a consultar seu saldo dentro do aplicativo oficial do FGTS antes de iniciar o acordo. Joédson Alves/Agência Brasil por agencia brasil
Novo modelo permite comprometer até 20% do saldo total do fundo ou R$ 1.000 (o que for maior) na negociação. José Cruz/Agência Brasil por agencia brasil
O Novo Desenrola Brasil amplia o uso do FGTS para a Faixa 1 (renda de até cinco salários mínimos). Divulgação/Governo Federal por agencia brasil
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Após o pagamento integral via FGTS, o banco tem cinco dias úteis para retirar o nome do cidadão dos cadastros de inadimplentes (STJ). stevepb/Pixabay por agencia brasil

Confira as condições específicas conforme a situação da dívida:

- Débitos vencidos há mais de 360 dias:

estudantes fora do Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) têm desconto de até 77% do valor total consolidado (incluindo o principal) para quitar a dívida;

estudantes inscritos no CadÚnico, com informações atualizadas nos últimos 24 meses, podem quitar a dívida com desconto de 92% do valor consolidado;

estudantes beneficiados pelo CadÚnico com atraso superior a cinco anos na última prestação o desconto é de 99% do valor consolidado.

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- Débitos vencidos há mais de 90 dias:

pagamento à vista, com desconto total de juros e multas e redução de até 12% do valor principal;

ou parcelamento em até 150 parcelas mensais, com redução de 100% dos juros e multas.

- Adimplentes ou atraso de até 90 dias:

desconto de 12% de desconto sobre o saldo devedor para quitar os débitos.

O governo estima beneficiar mais de 1 milhão de estudantes com a renegociação.

A adesão ao Desenrola Fies deve ser feita diretamente com a instituição bancária onde o contrato foi firmado, seja a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil.

Os canais oficiais de atendimento são:

- Caixa Econômica Federal - 4004 0104 | 0800 104 0104

- Banco do Brasil - 4004 0001 | 0800 729 0001

- Aplicativo BB e Aplicativo Caixa

A orientação do governo é fazer o processo de renegociação de forma digital, “o caminho mais rápido e que evita deslocamentos”.

Passo a passo para renegociar:

- Acessar o canal digital (aplicativo ou portal) até 31 de dezembro de 2026.

- Solicitar a adesão: pelo próprio aplicativo, selecione a opção de renegociação do Fies e verifique a modalidade disponível para o seu perfil de dívida.

- Validar os termos: leia e aceite o termo aditivo eletronicamente. Caso haja necessidade de assinatura de fiadores, o sistema indicará como proceder.

- Efetuar o pagamento da entrada: gere o boleto ou autorize o débito da parcela de entrada diretamente pelo aplicativo para validar sua adesão.

- Acompanhar a regularização: após a confirmação do pagamento, a retirada do nome do estudante e dos fiadores dos cadastros de inadimplentes ocorre automaticamente, com a atualização do cronograma de pagamento.

Tags:

Salvador Economia Fies E Desenrola

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