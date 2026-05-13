CONFIRA

Mega-Sena especial de R$ 200 milhões muda agenda de sorteios

Valor de prêmio não vai acumular

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:00

Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Quem pretende apostar na Mega-Sena neste mês precisa ficar atento: a Caixa Econômica Federal anunciou alterações no calendário de sorteios. O motivo é a premiação do concurso especial de 30 anos (número 3010), que acontece no dia 24 de maio (domingo). O valor do prêmio é estimado em R$ 200 milhões e não acumula.

Por causa da mudança, os sorteios regulares serão suspensos a partir de domingo (17/5), retornando apenas após a edição comemorativa. Os sorteios estarão suspensos nos dias 19 (terça), 21 (quinta) e 23 (sábado) de maio.



Se não houver ganhadores na faixa principal do concurso especial dos 30 anos, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com cinco números) e assim por diante.

O prazo final para apostas individuais no concurso especial é até as 22h do dia 23 de maio, no horário de Brasília. Para quem preferir participar de bolões, as cotas podem ser adquiridas até as 10h de 24 de maio, data do sorteio.

