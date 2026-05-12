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Faturamento de R$ 2,5 bilhões: a história de um supermercado criado após um incêndio no Carnaval

Nordestão é a maior rede varejista do Rio Grande do Norte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:08

Nordestão
Nordestão Crédito: Divulgação

O Supermercado Nordestão, maior rede varejista do Rio Grande do Norte, alcançou faturamento de R$ 2,5 bilhões em 2025 e consolidou sua liderança no setor supermercadista potiguar. O resultado garantiu à empresa a 45ª posição no Ranking ABRAS 2026, representando quase 40% do faturamento somado pelas oito maiores redes do estado.

A trajetória da rede começou há quase sete décadas, marcada por um episódio decisivo ocorrido durante o Carnaval de 1967. Na época, um incêndio destruiu o antigo Mercado Público de Natal, onde a família Medeiros mantinha suas operações comerciais. Em apenas três dias, a atividade foi transferida para dentro da própria casa da família, permitindo que as vendas continuassem mesmo diante da tragédia.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

O negócio havia sido iniciado em 1958 por Leôncio Etelvino de Medeiros, agricultor e comerciante natural de Cruzeta, na região do Seridó potiguar. Ao se mudar para Natal, ele adquiriu cinco pontos comerciais no mercado público da capital e passou a atuar como atacadista. O incêndio acabou acelerando a transformação da empresa, que mais tarde daria origem ao Nordestão.

Hoje, a rede opera com 13 lojas no Rio Grande do Norte, sendo nove unidades de varejo tradicional e quatro atacarejos, além de empregar cerca de 4 mil colaboradores. O grupo também aposta em expansão territorial para manter o crescimento nos próximos anos.

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Em janeiro de 2026, o Nordestão inaugurou uma nova loja conceito na região da Rota do Sol, em Natal. A empresa prevê abrir até dez novas unidades até 2027, em uma estratégia que combina ampliação da presença na capital potiguar com avanço para a Paraíba e o Litoral Sul do estado. As informações são da revista Exame.

O varejo alimentar do Rio Grande do Norte é considerado um dos mais consolidados do Nordeste e é dominado por redes locais, conhecidas pela tradição nos mercados de bairro e pela capacidade de adaptação ao crescimento dos atacarejos - modelo híbrido entre atacado e varejo. Nesse cenário, o Nordestão mantém a liderança e também prepara a sucessão familiar para os próximos anos.

Segundo a publicação, a terceira geração da família Medeiros já participa das decisões estratégicas da companhia, com formação voltada para governança corporativa e gestão de empresas familiares.

Tags:

Economia

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