ECONOMIA

Faturamento de R$ 2,5 bilhões: a história de um supermercado criado após um incêndio no Carnaval

Nordestão é a maior rede varejista do Rio Grande do Norte

Millena Marques

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:08

Nordestão Crédito: Divulgação

O Supermercado Nordestão, maior rede varejista do Rio Grande do Norte, alcançou faturamento de R$ 2,5 bilhões em 2025 e consolidou sua liderança no setor supermercadista potiguar. O resultado garantiu à empresa a 45ª posição no Ranking ABRAS 2026, representando quase 40% do faturamento somado pelas oito maiores redes do estado.

A trajetória da rede começou há quase sete décadas, marcada por um episódio decisivo ocorrido durante o Carnaval de 1967. Na época, um incêndio destruiu o antigo Mercado Público de Natal, onde a família Medeiros mantinha suas operações comerciais. Em apenas três dias, a atividade foi transferida para dentro da própria casa da família, permitindo que as vendas continuassem mesmo diante da tragédia.

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O negócio havia sido iniciado em 1958 por Leôncio Etelvino de Medeiros, agricultor e comerciante natural de Cruzeta, na região do Seridó potiguar. Ao se mudar para Natal, ele adquiriu cinco pontos comerciais no mercado público da capital e passou a atuar como atacadista. O incêndio acabou acelerando a transformação da empresa, que mais tarde daria origem ao Nordestão.

Hoje, a rede opera com 13 lojas no Rio Grande do Norte, sendo nove unidades de varejo tradicional e quatro atacarejos, além de empregar cerca de 4 mil colaboradores. O grupo também aposta em expansão territorial para manter o crescimento nos próximos anos.

Em janeiro de 2026, o Nordestão inaugurou uma nova loja conceito na região da Rota do Sol, em Natal. A empresa prevê abrir até dez novas unidades até 2027, em uma estratégia que combina ampliação da presença na capital potiguar com avanço para a Paraíba e o Litoral Sul do estado. As informações são da revista Exame.

O varejo alimentar do Rio Grande do Norte é considerado um dos mais consolidados do Nordeste e é dominado por redes locais, conhecidas pela tradição nos mercados de bairro e pela capacidade de adaptação ao crescimento dos atacarejos - modelo híbrido entre atacado e varejo. Nesse cenário, o Nordestão mantém a liderança e também prepara a sucessão familiar para os próximos anos.