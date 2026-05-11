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Faturamento de R$ 25 bi: o carregador de caixas que transformou uma pequena loja no 4º maior supermercado do Brasil

Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e da SAF Cruzeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:28

Pedro Lourenço também é dono da SAF Cruzeiro
Pedro Lourenço (de terno preto) também é dono da SAF Cruzeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Na lista dos 15 maiores supermercados do Brasil, a rede de Supermercados BH aparece em 4º lugar. De acordo com o ranking anual divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), somente em 2025, o grupo mineiro faturou R$ 25,7 bilhões. Quem comanda esse sucesso é o empresário Pedro Lourenço, que também é dono da SAF Cruzeiro.

Lourenço fundou a rede em 1996. Antes disso, o empresário trabalhou como entregador de caixas de supermercados de Belo Horizonte. Trinta anos depois, ele comanda o maior supermercado de Minas Gerais. Ao todo, são cerca de 300 lojas próprias em aproximadamente 95 cidades mineiras e em municípios no Espírito Santo.

Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e do Cruzeiro

Pedro Lourenço e Ronaldo Fenômeno por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Pedro Lourenço por Reprodução/TV Globo
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Gustavo Aleixo/Cruzeiro por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
Supermercados BH por Reprodução/Instagram
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Pedro Lourenço e Ronaldo Fenômeno por Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Filho de lavradores de Paineiras, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, Lourenço saiu de casa aos 18 anos, com o ensino fundamental incompleto. Na capital, ele trabalhou como carregador, repositor, vendedor e encarregado de depósito.

Depois de adquirir experiência no chão dos supermercados, ele conseguiu uma vaga como gerente do atacadista Ferreirão. Depois, subiu para supervisor de vendas.

Aos 40 anos, Lourenço utilizou as economias em um investimento: abriu uma pequena loja na periferia de Santa Luzia, na Grande BH. “Meus amigos diziam que não ia dar certo vender na periferia e minha mulher queria que eu desistisse. Mas eu não levo em consideração o que os outros pensam”, disse Lourenço em entrevista à Exame em 2017.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

Todo o lucro que conquistou com a pequena mercearia foi investido em novas lojas. Lourenço acelerou a expansão dos negócios ao vender 40% da empresa para dois sócios em 2004. Em seguida, abriu filiais onde havia pouca concorrência e apostou em produtos de marcas mais baratas.

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Faturamento de mais de R$ 1 trilhão: quais são os 15 maiores supermercados do Brasil e quanto eles faturam

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Faturamento de R$ 43 bi: o garimpeiro que transformou uma pequena loja no 3º maior supermercado do Brasil

Além de ser um dos maiores nomes do setor supermercadista do Brasil, Pedro Lourenço assumiu o controle de 90% das ações da SAF Cruzeiro em abril de 2024. Ele comprou o clube do ex-jogador Ronaldo Fenômeno por R$ 600 milhões.

Tags:

Economia Supermercados

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