NEGÓCIOS

Faturamento de R$ 25 bi: o carregador de caixas que transformou uma pequena loja no 4º maior supermercado do Brasil

Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e da SAF Cruzeiro

Millena Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 17:28

Pedro Lourenço (de terno preto) também é dono da SAF Cruzeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Na lista dos 15 maiores supermercados do Brasil, a rede de Supermercados BH aparece em 4º lugar. De acordo com o ranking anual divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), somente em 2025, o grupo mineiro faturou R$ 25,7 bilhões. Quem comanda esse sucesso é o empresário Pedro Lourenço, que também é dono da SAF Cruzeiro.

Lourenço fundou a rede em 1996. Antes disso, o empresário trabalhou como entregador de caixas de supermercados de Belo Horizonte. Trinta anos depois, ele comanda o maior supermercado de Minas Gerais. Ao todo, são cerca de 300 lojas próprias em aproximadamente 95 cidades mineiras e em municípios no Espírito Santo.

Pedro Lourenço é dono da rede de Supermercados BH e do Cruzeiro 1 de 8

Filho de lavradores de Paineiras, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, Lourenço saiu de casa aos 18 anos, com o ensino fundamental incompleto. Na capital, ele trabalhou como carregador, repositor, vendedor e encarregado de depósito.

Depois de adquirir experiência no chão dos supermercados, ele conseguiu uma vaga como gerente do atacadista Ferreirão. Depois, subiu para supervisor de vendas.

Aos 40 anos, Lourenço utilizou as economias em um investimento: abriu uma pequena loja na periferia de Santa Luzia, na Grande BH. “Meus amigos diziam que não ia dar certo vender na periferia e minha mulher queria que eu desistisse. Mas eu não levo em consideração o que os outros pensam”, disse Lourenço em entrevista à Exame em 2017.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025 1 de 15

Todo o lucro que conquistou com a pequena mercearia foi investido em novas lojas. Lourenço acelerou a expansão dos negócios ao vender 40% da empresa para dois sócios em 2004. Em seguida, abriu filiais onde havia pouca concorrência e apostou em produtos de marcas mais baratas.