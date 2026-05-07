NEGÓCIOS

Faturamento de R$ 43 bi: o garimpeiro que transformou uma pequena loja no 3º maior supermercado do Brasil

Grupo Mateus fica atrás apenas do Carrefour e do Assaí

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:10

Ilson Mateus Rodrigues, fundador do Grupo Mateus Crédito: Divulgação/Mix Mateus

Nascido em Imperatriz, no oeste do Maranhão, Ilson Mateus Rodrigues transformou uma pequena loja no terceiro maior supermercado do Brasil. O Grupo Mateus, que chegou a Salvador no ano passado, fica atrás apenas do Carrefour e do Assaí, de acordo com o Ranking ABRAS 2026.

Aos 63 anos, Ilson trabalhou em diversas áreas antes de virar empresário do ramo supermercadista. Foi engraxate, operário em fábrica de cachaça e garimpeiro. Foi em 1986, durante uma conversa no garimpo, que ele descobriu que o avanço da soja tornaria Balsas, no sul do Maranhão, a nova fronteira agrícola do Brasil.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 1 de 8

A partir da conversa com os colegas, ele decidiu abrir uma mercearia na cidade. Foram apenas dois anos para uma pequena loja de 50 m² virar um supermercado de médio porte. Para atender o atacado, Ilson criou o Armazém Mateus, que abastecia mercearias do Maranhão e do interior do Pará.

Em 2000, a rede chegou a Imperatriz com um hipermercado em Balsas com mais de 5 mil m². A capital do Maranhão, São Luís, recebeu a primeira loja três anos depois, em 2003. Ilson direcionou o grupo para o atacarejo em 2007, com a criação do Mix Atacarejo. Além disso, criou a indústria de panificação Bumba Meu Pão e lançou a Eletro Mateus, com foco em eletrodomésticos.

A operação do grupo foi ampliando a captação de recursos. Em 2024, a rede passou a operar com as bandeiras Mix Atacarejo, Eletro Mateus, Armazém Mateus, Camiño (franquia para pequenos varejistas), Bumba Alimentos e Invicta (distribuição farmacêutica).