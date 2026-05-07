Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faturamento de R$ 43 bi: o garimpeiro que transformou uma pequena loja no 3º maior supermercado do Brasil

Grupo Mateus fica atrás apenas do Carrefour e do Assaí

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2026 às 18:10

Ilson Mateus Rodrigues, fundador do Grupo Mateus
Ilson Mateus Rodrigues, fundador do Grupo Mateus Crédito: Divulgação/Mix Mateus

Nascido em Imperatriz, no oeste do Maranhão, Ilson Mateus Rodrigues transformou uma pequena loja no terceiro maior supermercado do Brasil. O Grupo Mateus, que chegou a Salvador no ano passado, fica atrás apenas do Carrefour e do Assaí, de acordo com o Ranking ABRAS 2026.

Aos 63 anos, Ilson trabalhou em diversas áreas antes de virar empresário do ramo supermercadista. Foi engraxate, operário em fábrica de cachaça e garimpeiro. Foi em 1986, durante uma conversa no garimpo, que ele descobriu que o avanço da soja tornaria Balsas, no sul do Maranhão, a nova fronteira agrícola do Brasil.

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025

Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus
1 de 8
Grupo Mateus faturou R$ 43,5 bilhões em 2025 por Reprodução/Mix Mateus

A partir da conversa com os colegas, ele decidiu abrir uma mercearia na cidade. Foram apenas dois anos para uma pequena loja de 50 m² virar um supermercado de médio porte. Para atender o atacado, Ilson criou o Armazém Mateus, que abastecia mercearias do Maranhão e do interior do Pará.

Em 2000, a rede chegou a Imperatriz com um hipermercado em Balsas com mais de 5 mil m². A capital do Maranhão, São Luís, recebeu a primeira loja três anos depois, em 2003. Ilson direcionou o grupo para o atacarejo em 2007, com a criação do Mix Atacarejo. Além disso, criou a indústria de panificação Bumba Meu Pão e lançou a Eletro Mateus, com foco em eletrodomésticos.

Leia mais

Imagem - Supermercados fechados aos domingos? Mudança já começou e pode chegar a novos estados

Supermercados fechados aos domingos? Mudança já começou e pode chegar a novos estados

Imagem - Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Rede de supermercados acaba com escala 6x1: saiba como vai funcionar

Imagem - Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda

Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda

A operação do grupo foi ampliando a captação de recursos. Em 2024, a rede passou a operar com as bandeiras Mix Atacarejo, Eletro Mateus, Armazém Mateus, Camiño (franquia para pequenos varejistas), Bumba Alimentos e Invicta (distribuição farmacêutica).

Ao todo, o grupo opera mais de 490 unidades em nove estados do Brasil, sob as bandeiras Mateus Supermercados, Mix Atacarejo, Eletro Mateus, Armazém Mateus, Camiño, Bumba Alimentos e Invicta. O Grupo Mateus é a maior rede de varejo alimentar do Nordeste e a terceira maior do país. Em 2025, a rede teve um faturamento de R$ 43,5 bilhões.

Tags:

Grupo Mateus Economia Supermercado

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2388, desta quinta-feira (7)

Resultado da Timemania 2388, desta quinta-feira (7)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 3005, desta quinta-feira (7)

Resultado da Mega-Sena 3005, desta quinta-feira (7)
Imagem - Resultado da Quina 7019, desta quinta-feira (7)

Resultado da Quina 7019, desta quinta-feira (7)