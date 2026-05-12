Gigante da mineração põe fim à escala 6x1 e reduz jornada de trabalho de todos os funcionários

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Elaine Sanoli
Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:59
A mineradora multinacional Vale decidiu implementar, de forma independente, o fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores. A empresa formalizou um acordo coletivo que reduz a carga horária de mais de 100 mil funcionários na última quinta-feira (7).
O acordo foi firmado na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, com a participação de representantes da Vale, dirigentes sindicais, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de autoridades do Ministério do Trabalho. A decisão tem validade em todo o território nacional.
Pressão pelo fim da Escala 6x1
Com a nova medida, os funcionários da mineradora passarão a ter uma jornada máxima de 40 horas semanais, em regime administrativo 5x2, que já estava em vigor em algumas áreas da empresa, mas agora será adotado para todos os trabalhadores. Os turnos de revezamento também não poderão ultrapassar 40 horas semanais, exceto em casos de horas extras compensadas por acordo coletivo.
“A medida torna a Vale a primeira grande empresa do Brasil a adotar o novo modelo de jornada, reforçando o protagonismo da negociação coletiva e servindo de referência nacional nas relações de trabalho. O acordo também fortalece pautas ligadas à saúde, qualidade de vida e segurança dos trabalhadores, incluindo avanços relacionados à NR-1 e à gestão de riscos psicossociais”, afirmou o Sindicato Metabase de Itabira.