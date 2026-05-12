ESCALA 5X2

Gigante da mineração põe fim à escala 6x1 e reduz jornada de trabalho de todos os funcionários

Mais de 100 mil trabalhadores serão afetados pela medida

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:59

Vale em Nova Lima Crédito: Reprodução

A mineradora multinacional Vale decidiu implementar, de forma independente, o fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores. A empresa formalizou um acordo coletivo que reduz a carga horária de mais de 100 mil funcionários na última quinta-feira (7).

O acordo foi firmado na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, com a participação de representantes da Vale, dirigentes sindicais, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de autoridades do Ministério do Trabalho. A decisão tem validade em todo o território nacional.

Pressão pelo fim da Escala 6x1 1 de 4

Com a nova medida, os funcionários da mineradora passarão a ter uma jornada máxima de 40 horas semanais, em regime administrativo 5x2, que já estava em vigor em algumas áreas da empresa, mas agora será adotado para todos os trabalhadores. Os turnos de revezamento também não poderão ultrapassar 40 horas semanais, exceto em casos de horas extras compensadas por acordo coletivo.