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Gigante da mineração põe fim à escala 6x1 e reduz jornada de trabalho de todos os funcionários

Mais de 100 mil trabalhadores serão afetados pela medida

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de maio de 2026 às 20:59

Vale em Nova Lima
Vale em Nova Lima Crédito: Reprodução

A mineradora multinacional Vale decidiu implementar, de forma independente, o fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores. A empresa formalizou um acordo coletivo que reduz a carga horária de mais de 100 mil funcionários na última quinta-feira (7).

O acordo foi firmado na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, com a participação de representantes da Vale, dirigentes sindicais, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de autoridades do Ministério do Trabalho. A decisão tem validade em todo o território nacional.

Pressão pelo fim da Escala 6x1

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
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Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

Com a nova medida, os funcionários da mineradora passarão a ter uma jornada máxima de 40 horas semanais, em regime administrativo 5x2, que já estava em vigor em algumas áreas da empresa, mas agora será adotado para todos os trabalhadores. Os turnos de revezamento também não poderão ultrapassar 40 horas semanais, exceto em casos de horas extras compensadas por acordo coletivo.

“A medida torna a Vale a primeira grande empresa do Brasil a adotar o novo modelo de jornada, reforçando o protagonismo da negociação coletiva e servindo de referência nacional nas relações de trabalho. O acordo também fortalece pautas ligadas à saúde, qualidade de vida e segurança dos trabalhadores, incluindo avanços relacionados à NR-1 e à gestão de riscos psicossociais”, afirmou o Sindicato Metabase de Itabira.

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