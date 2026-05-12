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Sancionada lei que permite enviar acusados de matar policiais para presídios federais

Nova norma amplia transferência para penitenciárias de segurança máxima e altera regras do regime disciplinar diferenciado (RDD)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 12 de maio de 2026 às 21:57

A Lei 15.407, de 2026, permite o uso de presídios federais e do regime disciplinar diferenciado (RDD) para condenados e presos acusados de matar ou tentar matar policiais e outros agentes de segurança pública
A Lei 15.407, de 2026, permite o uso de presídios federais e do regime disciplinar diferenciado (RDD) para condenados e presos acusados de matar ou tentar matar policiais e outros agentes de segurança pública Crédito: Divulgação/Depen-MJ

Presos acusados ou condenados por matar policiais, militares e outros agentes de segurança poderão ser enviados com prioridade para presídios federais de segurança máxima. A medida está prevista na Lei 15.407/2026, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta terça-feira (12) no Diário Oficial da União.

A nova regra também vale para tentativas de homicídio contra integrantes das forças de segurança e altera normas do regime disciplinar diferenciado (RDD), usado para presos considerados de alta periculosidade.

A lei modifica a legislação do sistema penitenciário federal e a Lei de Execução Penal, ampliando a possibilidade de transferência para penitenciárias federais de presos provisórios ou condenados por homicídio qualificado contra policiais federais, civis, militares, penais, integrantes da Força Nacional e militares das Forças Armadas.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça

Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução
Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça por Reprodução
Policial foi baleado na cabeça por Reprodução
Adailton Oliveira Rocha por Reprodução
Polícia Civil divulgou nota de pesar por Reprodução
Rua onde crime aconteceu por Reprodução
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Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução

A proteção também se estende a familiares desses agentes, conforme já previsto no Código Penal.

Pela nova norma, quando houver decisão judicial para transferência ao sistema federal, o juiz deverá solicitar vaga à Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. O texto também prevê que audiências de presos custodiados em presídios federais ocorram, preferencialmente, por videoconferência.

Mudanças no regime disciplinar

A lei ainda altera regras do chamado Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Agora, diretores de presídios, autoridades administrativas ou o Ministério Público poderão pedir a inclusão imediata do preso no regime especial já no momento do recolhimento, desde que haja justificativa legal.

O juiz deverá decidir inicialmente sobre o pedido e apresentar decisão definitiva em até 15 dias, mesmo sem manifestação prévia da defesa ou do Ministério Público.

Lula vetou trechos da proposta

O presidente vetou quatro pontos aprovados pelo Congresso, entre eles o trecho que determinava automaticamente a inclusão no RDD de presos acusados de homicídio contra agentes de segurança.

Na justificativa enviada ao Congresso, o governo argumentou que os dispositivos poderiam ferir princípios constitucionais, como individualização da pena, proporcionalidade e devido processo legal.

Tags:

Presídios Policial Segurança

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