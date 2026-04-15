VIOLÊNCIA

Dois policiais são mortos em menos de 12h em Salvador

Chegou a 23 o número de agentes de segurança baleados na capital e Região Metropolitana (RMS) este ano; seis deles morreram

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 20:35

Uma das vítimas é o investigador Adailton Oliveira Rocha Crédito: Reprodução

Dois policiais foram mortos a tiros em um intervalo inferior a 12 horas em Salvador. As vítimas são o investigador da Polícia Civil Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, e o soldado da Polícia Militar Samuel Novais da Silva, de 32. Ambos foram mortos nesta quarta-feira (15).



Em 2026, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 23 agentes de segurança baleados em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Destes, seis morreram e 17 ficaram feridos.

Dentre os 23 casos mapeados pelo Fogo Cruzado, 20 referem-se a policiais militares. O último deles ocorreu na localidade conhecida como Manguinhos, no bairro Engenho Velho de Brotas na noite desta quarta. O soldado Novais, lotado na 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Brotas, foi baleado na perna durante patrulhamento na região. Segundo a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas para identificar e prender os autores do crime.

"Neste momento de dor, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com seus familiares, amigos e irmãos de farda, reconhecendo a bravura, o compromisso e a dedicação do policial, que honrou sua missão até o último instante. Seu legado de coragem e serviço permanecerá como referência para toda a corporação", lamentou a PM, em nota.

Este é o segundo caso envolvendo policiais atingidos durante ações em Salvador nesta quarta. Durante a manhã, o investigador Adailton Oliveira Rocha foi atingido por disparos enquanto participava do cumprimento de um mandado judicial no bairro de Tancredo Neves. O policial foi baleado na cabeça durante a ação e morreu após ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça 1 de 5