PM morre após ser baleado durante ação no Engenho Velho de Brotas

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Elaine Sanoli
Publicado em 15 de abril de 2026 às 20:00
Um policial militar foi baleado na noite desta quarta-feira (15), em Salvador. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico. O soldado, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.
De acordo com informações preliminares da polícia, o agente, de 32 anos, identificado como Samuel Novais da Silva, participava de uma incursão no bairro Engenho Velho de Brotas quando foi atingido por um disparo na perna. A equipe realizava o patrulhamento na localidade de Manguinhos.
"Neste momento de dor, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com seus familiares, amigos e irmãos de farda, reconhecendo a bravura, o compromisso e a dedicação do policial, que honrou sua missão até o último instante. Seu legado de coragem e serviço permanecerá como referência para toda a Corporação", expressou a corporação.
O soldado Novais era lotado na 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Brotas. Segundo a Polícia Civil, estão sendo realizadas diligências para identificar e prender os autores do crime.
Dois integrantes de facção que confrontaram policiais da 26ª CIPM no bairro de Brotas foram feridos e socorridos para o HGE. Armas, munições e drogas foram apreendidas com os criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), unidades ordinárias e especializadas da Polícia Militar estão reforçando o patrulhamento na região após a ação.
Ação de patrulha no Engenho Velho de Brotas terminou com PM morto
Este é o segundo caso envolvendo policiais atingidos durante ações em Salvador nesta quarta. Durante a manhã, o investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi atingido por disparos enquanto participava do cumprimento de um mandado judicial no bairro de Tancredo Neves. O policial foi baleado na cabeça durante a ação e não resistiu aos ferimentos.
Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça
Após o ocorrido, o transporte público foi suspenso no bairro. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), até a noite desta quarta, os ônibus circulavam apenas até a região do Arvoredo.