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Antes de matar PM no Engenho Velho de Brotas, suspeitos já somavam seis passagens pela polícia

Dupla cometeu crimes de roubo, furto, receptação e lesão corporal entre os anos de 2024 e 2026; terceiro suspeito também foi detido

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de abril de 2026 às 22:32

Soldado Samuel Novais da Silva
Soldado Samuel Novais da Silva foi morto nesta quarta (15) Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Ao menos três suspeitos de envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar Samuel Novais da Silva, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador, já foram identificados e detidos. Dois deles ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Juntos, acumulam pelo menos seis passagens pela polícia desde 2024.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os três suspeitos são integrantes de uma facção criminosa e participaram de um confronto com equipes da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), ocasião em que o soldado Samuel Novais foi atingido fatalmente.

Ação de patrulha no Engenho Velho de Brotas terminou com PM morto

Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução
Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução
Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução
Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução
Soldado Samuel Novais da Silva por Reprodução/ Redes sociais
Ação de patrulha no Engenho Velho de Brotas terminou com PM morto por Reprodução
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Ação policial terminou com PM morto e dois suspeitos feridos por Reprodução

Dois deles já possuem histórico criminal e, juntos, somam ao menos seis passagens pela polícia desde 2024. Um dos suspeitos chegou a ser preso no dia 3 de abril deste ano, mas foi liberado cerca de 48 horas depois, no dia 5, por ordem judicial.

As fichas criminais incluem crimes como roubo, furto, receptação e lesão corporal, registrados entre os anos de 2024, 2025 e 2026. A dupla ficou ferida após um novo confronto com unidades da Polícia Militar e foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE). Com os suspeitos, foram apreendidos uma submetralhadora, uma pistola, um revólver, carregadores, munições e drogas.

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Imagem - Morre policial que foi baleado na cabeça durante operação em Tancredo Neves

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O patrulhamento segue reforçado na região por tempo indeterminado.

Samuel Novais da Silva, de 32 anos, participava de patrulhamento na localidade de Manguinhos quando foi atingido por um disparo na perna. Após a ação criminosa, ele foi encaminhado ao HGE, onde recebeu atendimento médico. O soldado, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Samuel Novais era lotado na 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Brotas.

Investigador morto

Este é o segundo caso envolvendo policiais atingidos durante ações em Salvador nesta quarta. Durante a manhã, o investigador Adailton Oliveira Rocha, de 55 anos, foi atingido por disparos enquanto participava do cumprimento de um mandado judicial no bairro de Tancredo Neves. O policial foi baleado na cabeça durante a ação e não resistiu aos ferimentos.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça

Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução
Policial foi baleado na cabeça por Reprodução
Polícia Civil divulgou nota de pesar por Reprodução
Rua onde crime aconteceu por Reprodução
Adailton Oliveira Rocha por Reprodução
1 de 5
Adailton era lotado na 11 ª Delegacia por Reprodução

Após o ocorrido, o transporte público foi suspenso no bairro. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), até a noite desta quarta, os ônibus circulavam apenas até a região do Arvoredo.

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