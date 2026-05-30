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Mesmo com chuva, mais de 2 mil pessoas se vacinam em Salvador; campanha contra gripe e covid continua

Quem ainda não se imunizou pode procurar uma unidade de saúde da capital durante a semana

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 20:07

Vacinação continua disponível na rede municipal de saúde
Vacinação continua disponível na rede municipal de saúde Crédito: Ascom SMS

Cerca de 2,2 mil doses de vacinas foram aplicadas em Salvador neste sábado (30) durante o Dia D de vacinação contra gripe, covid-19 e outras doenças previstas no calendário nacional de imunização.

A mobilização buscou aumentar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários justamente em um período de maior preocupação com doenças respiratórias. Com a chegada do inverno e a proximidade dos festejos juninos, autoridades de saúde alertam para a importância da imunização como forma de reduzir casos graves, internações e mortes.

Para quem não conseguiu comparecer aos postos neste sábado, a vacinação continua disponível na rede municipal de saúde. Estão sendo oferecidas doses contra influenza e covid-19, além de vacinas de rotina para atualização da caderneta e cumprimento das exigências do Bolsa Família.

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, reforçou o chamado para que as pessoas aptas a receber os imunizantes procurem uma unidade de saúde.

“Temos trabalhado intensamente para facilitar o acesso da população à vacina. A vacina é segura, eficaz e fundamental para prevenir casos graves, internações e óbitos, principalmente neste período de inverno e de grande circulação de pessoas devido aos festejos juninos que se aproximam”, afirmou.

Quem pode se vacinar?

A campanha contempla os públicos definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo idosos, crianças, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores e pessoas com comorbidades, entre outros grupos prioritários.

Serviço

Vacinação contra gripe e covid em Salvador

Atendimento nas unidades de saúde da rede municipal;

Funcionamento de segunda a sexta-feira;

Necessário apresentar documento de identificação e cartão de vacinação, se disponível.

A orientação é não deixar a imunização para a última hora, especialmente diante do aumento da circulação de vírus respiratórios nesta época do ano.

Tags:

Covid Saúde Gripe Vacina

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