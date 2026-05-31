LUTO

Morre Zé Coió, fundador do jornal e troféu Noite&Dia, em Feira de Santana

Jornalista ficou conhecido pelo humor e irreverência com que escrevia seus textos, eternizando figuras pitorescas do cotidiano feirense

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 17:33

Morre Zé Coió, fundador do jornal e troféu Noite&Dia, em Feira de Santana Crédito: Divulgação

O jornalista José Carlos Pedreira, mais conhecido como Zé Coió, morreu na manhã deste domingo (30), aos 88 anos, em Feira de Santana. Figura bastante conhecida no jornalismo feirense, ele foi o fundador do Jornal Noite & Dia, onde contava fatos pitorescos da cidade. Ele se destacava pelo humor e irreverência com que escrevia seus textos, eternizando figuras pitorescas do cotidiano feirense, mas também como um homem do empreendedorismo noturno.

Zé Coió teve uma vida marcada pela paixão pelo jornalismo, pelas badaladas festas noturnas e pela valorização do empreendedorismo, através da promoção do Troféu Noite & Dia, destacando os melhores de suas respectivas áreas. Nascido no dia 29 de agosto de 1937, em São Gonçalo dos Campos, Zé Coió se tornou filho de Feira de Santana pela paixão com que abraçou a cidade.

Zé Coió completaria 89 anos em agosto. A saúde estava fragilizada, mas, ainda assim, ele mantinha acesa sua paixão pelo jornalismo, com o funcionamento do Jornal Noite & Dia em sua própria residência. Amante da vida noturna, Zé Coió era reconhecido como um dos grandes mentores dos camarotes da Micareta de Feira de Santana, modernizando a cobertura jornalística da festa momesca.

Ao longo de sua vida, gerenciou diversas casas de entretenimento . No mesmo período, também atuou, por muitos anos, no icônico Jornal Feira Hoje, onde consolidou sua paixão pelas notícias e pela crônica urbana. E, ao fundar o Jornal Noite & Dia, ao lado do parceiro Cironaldo Santos, o Ciró — que o levou ao Jornal Feira Hoje e o inseriu no jornalismo —, escreveu e registrou em seu semanário, por mais de 40 anos, o cotidiano regional e imortalizou figuras ilustrativas da cidade.

Também ficou conhecido por sua irreverência como contador de causos, destacando-se pelo seu modo irreverente, leve e bem-humorado de narrar as histórias e personagens do povo feirense. Viúvo de dona Dona Maria, ele deixa os filhos José Carlos Pedreira Filho, mais conhecido como Nengo, Carla Pedreira Ogaratto e Mailin Pedreira, além de netos.

A passagem do jornalista foi lamentada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, ao ressaltar que a perda abre uma lacuna no jornalismo feirense e deixa a cidade de luto. O secretário municipal de Comunicação Social, Joilton Freitas, também manifestou pesar pela morte do jornalista.