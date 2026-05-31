TRAGÉDIA

Batida entre caminhão e van deixa oito mortos na Bahia; trecho está totalmente interditado

Acidente ocorreu no Km 507 da BR 116, nas proximidades do município de Santa Terezinha

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 18:02

Batida entre caminhão e van deixa, pelo menos, oito mortos na Bahia; trecho está totalmente interditado Crédito: Arquivo/Divulgação PRF

Um acidente na tarde deste domingo (31) deixou, pelo menos, oito mortos na Bahia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 507 da BR 116, nas proximidades do município de Santa Terezinha, por volta das 16h40. Os corpos permanecem no local e a via precisou ser totalmente interditada.

Ainda segundo a PRF, as mortes foram provocadas por uma colisão frontal envolvendo um caminhão e uma van. Ainda não há informações sobre a motivação do acidente, se há feridos e para onde eles foram socorridos. A corporação também não informou a origem e o destino dos veículos envolvidos na tragédia.