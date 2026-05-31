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Batida entre caminhão e van deixa oito mortos na Bahia;  trecho está totalmente interditado

Acidente ocorreu no Km 507 da BR 116, nas proximidades do município de Santa Terezinha

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 18:02

PRF em ação na Bahia
Batida entre caminhão e van deixa, pelo menos, oito mortos na Bahia; trecho está totalmente interditado Crédito: Arquivo/Divulgação PRF

Um acidente na tarde deste domingo (31) deixou, pelo menos, oito mortos na Bahia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no Km 507 da BR 116, nas proximidades do município de Santa Terezinha, por volta das 16h40. Os corpos permanecem no local e a via precisou ser totalmente interditada.

Ainda segundo a PRF, as mortes foram provocadas por uma colisão frontal envolvendo um caminhão e uma van. Ainda não há informações sobre a motivação do acidente, se há feridos e para onde eles foram socorridos. A corporação também não informou a origem e o destino dos veículos envolvidos na tragédia.

A polícia ainda está no local atendendo a ocorrência. Não há informações se o Departamento de Polícia Técnica já chegou ao local para realização da perícia e remoção dos corpos. 

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