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Policial civil mata a mulher e depois tira a própria vida em restaurante na Bahia

A polícia investiga a motivação e as circunstâncias do crime

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 17:03

Policia civil mata a mulher e depois tira a própria vida em restaurante na Bahia
Policia civil mata a mulher e depois tira a própria vida em restaurante na Bahia Crédito: Reprodução

O policial civil Jefferson de Araújo Costa, 54 anos, matou a companheira Deuziana de Oliveira da Silva, 33, e, em seguida, tirou a própria vida. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (31), no restaurante Sabor da Terra, localizado na Praça Tanque da Nação, no município de Araci. A Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Territorial (DT/Serrinha) para apurar as mortes, mas que as informações preliminares são de que o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a companheira e, em seguida, atentou contra a própria vida.

Ainda segundo a PC, guias para perícia no local do crime e exames necroscópicos foram expedidas, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção dos corpos. "As circunstâncias, a motivação e a dinâmica dos fatos estão sendo apuradas. A análise dos laudos periciais, a oitiva de testemunhas e demais diligências investigativas contribuirão para o completo esclarecimento do caso", informou a corporação.

De acordo com informações do portal Acorda Cidade, o policial civil, conhecido como ‘Jefinho’, morou por muitos anos no bairro Cidade Nova, em Feira de Santana, e atualmente trabalhava em Araci. Ainda segundo as apurações do portal, Jeffinho trabalhou na Coordenadoria da Polícia Civil em Feira de Santana, quando a unidade era uma Coorpin. O policial se formou na turma do ano 2000 da corporação.

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