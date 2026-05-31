SINAIS DA DOENÇA

Para além do nódulo: saiba quais os outros possíveis sintomas do câncer de mama

Rastreio contínuo de sinais da doença ajuda a detectá-la precocemente, aumentando as chances de bom prognóstico

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 17:00

Para além do nódulo: saiba quais os outros possíveis sintomas do câncer de mama Crédito: (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente e o que mais mata mulheres em todo o Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Apesar disso, dados do Índice de Conscientização sobre o Câncer de Mama 2025, ferramenta criada pelo Instituto Natura e pela Avon para medir o nível de conhecimento da população sobre a doença e o cuidado com a saúde das mamas, apontam que a maioria das mulheres brasileiras não está bem informada sobre a doença, sendo que 37% delas só conhecem o nódulo na mama como possível indicativo de tumor.

Consultora médica do Instituto Natura, a mastologista Juliana Francisco esclarece que alterações na pele, como vermelhidão, inchaço ou aspecto de casca de laranja, retração, inversão e/ou saída de secreção no mamilo são possíveis sintomas de câncer de mama, além do nódulo na região do seio ou da axila.

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“É essencial conhecer o próprio corpo e ficar atenta a mudanças nas mamas para identificar esses possíveis sintomas, mas isso não exclui a necessidade de fazer a consulta anual com o ginecologista e os exames de rotina, principalmente a mamografia”, afirma a médica.

A Sociedade Brasileira de Mastologia e o Ministério da Saúde recomendam, considerando as características da população brasileira, que a mamografia seja realizada anualmente a partir dos 40 anos de idade em mulheres de risco habitual.Já em mulheres com histórico familiar de câncer de mama em parente de primeiro grau, o início do rastreamento deve ser individualizado, podendo ser indicado cerca de dez anos antes da idade do diagnóstico do familiar, respeitando-se, em geral, a idade mínima de 30 anos.

Além disso, havendo sintomas, o exame de mamografia, ou outro exame diagnóstico indicado, deve ser feito em qualquer idade e até 30 dias após o pedido médico, de acordo com a Lei dos 30 dias (Lei nº 13.896/2019) o mesmo prazo vale para a biópsia, exame que confirma se há tumor maligno ou benigno.

O Índice de Conscientização sobre o Câncer de Mama revelou que 17% das mulheres brasileiras acreditam que a prática do autoexame é uma forma de reduzir o risco de desenvolver a doença. Esse dado evidencia uma confusão conceitual importante: conhecer o próprio corpo e identificar rapidamente alterações é uma estratégia de detecção precoce, enquanto a redução de risco envolve medidas que efetivamente diminuem a probabilidade de surgimento do câncer.

O câncer de mama tem fatores de risco não modificáveis - como o histórico familiar, a menarca precoce e a menopausa tardia -, mas muitos outros estão ligados ao estilo de vida, como a obesidade, o sedentarismo e o consumo de álcool, que podem ser alvo de estratégias preventivas para reduzir a probabilidade de desenvolvimento da doença.

“A conscientização a partir de informações de qualidade é fundamental não só para que as mulheres tenham os instrumentos para lutar por seus direitos, garantir seus acessos a exames e conhecer melhor seus corpos tentando buscar uma detecção precoce, como também para adotarem hábitos de vida mais saudáveis. Esses hábitos são importantes para a redução dos riscos de desenvolver a doença e também para, caso recebam um diagnóstico, saberem os direitos que a amparam diante deste desafio.”, afirma Mariana Lorencinho, Gerente de Políticas Públicas de Saúde das Mulheres no Instituto Natura.

Para ajudar a diminuir o risco de câncer de mama, a mastologista Juliana orienta: “mantenha-se ativa, pratique exercícios regularmente, alimente-se de forma equilibrada, com muitas frutas e vegetais, evite bebidas alcoólicas e, se possível, amamente, pois a amamentação também protege a saúde das mamas”.

Metodologia do Índice de Conscientização

O Índice de Conscientização sobre o Câncer de Mama é uma ferramenta perene lançada pelo Instituto Natura e a Avon - que há mais de 22 anos desenvolvem iniciativas em prol da saúde e dos direitos das mulheres - em 2025 para medir o nível de conscientização da população do Brasil e da Argentina sobre a doença e o cuidado com a saúde das mamas. A expectativa é de que os dados sejam atualizados a cada ano, permitindo um acompanhamento contínuo do cenário.

Em 2025, os dados do Brasil foram coletados pela Somatório Inteligência a partir de entrevistas com 2.662 mulheres acima de 18 anos em todas as regiões do país. O levantamento contou com controle de cotas por faixa etária, classe econômica (sendo que há subparticipação das classes D e E devido à não aceitação em participar da pesquisa - na maioria dos casos, por falta de confiança em falar do assunto), unidades federativas e porte dos municípios de residência. O erro amostral é de 1.9%, com um nível de confiança de 95%.