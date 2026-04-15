VIOLÊNCIA

Morre policial que foi baleado na cabeça durante operação em Tancredo Neves

Ele estava no bairro para participar de cumprimento de mandado judicial

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:53

Adailton Oliveira Rocha Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia confirmou, na tarde desta quarta-feira (15), a morte do investigador Adailton Oliveira Rocha, 55 anos, atingido por disparos enquanto participava de uma diligência para cumprimento de mandado judicial no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Lotado na 11ª Delegacia Territorial, responsável pela região, o policial foi baleado na cabeça durante a ação. A corporação lamentou profundamente a perda e destacou a trajetória do agente, lembrado por colegas como um profissional dedicado à segurança pública e um companheiro respeitado no cotidiano de trabalho.

Investigador da Polícia Civil morreu baleado na cabeça 1 de 6

Em nota, a instituição manifestou solidariedade aos familiares e amigos do investigador neste momento de luto e ressaltou que seguirá empenhada na apuração do caso. "A notícia de sua partida causa uma dor profunda em toda a instituição. Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil", diz o texto.

Leia íntegra da nota:

A Polícia Civil da Bahia manifesta, com imensa tristeza, o falecimento do investigador Adailton Oliveira Rocha, ocorrido nesta quarta-feira (15). Lotado na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), ele estava em diligência para cumprimento de mandado judicial quando foi atingido.

A notícia de sua partida causa uma dor profunda em toda a instituição. Colegas de trabalho, amigos e servidores que conviveram com Adailton sentem a perda de um profissional dedicado, comprometido com a segurança pública e, acima de tudo, de um companheiro respeitado e querido no dia a dia da Polícia Civil.

Neste momento de luto, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, compartilhando a dor dessa perda irreparável e prestando nosso mais sincero apoio.

A Polícia Civil da Bahia reafirma que não medirá esforços para elucidar o crime. As investigações estão sendo intensificadas, com ações integradas entre as equipes de campo e os setores de inteligência, em conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública. Os responsáveis serão identificados e responsabilizados com o rigor da lei.

A colaboração da população é fundamental. Informações podem ser repassadas de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

Crime

O policial participava da operação quando foi surpreendido por criminosos armados e atingido pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido com sinais vitais e encaminhado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu.

Após o ataque, equipes da Polícia Civil da Bahia e da Polícia Militar da Bahia iniciaram uma operação reforçada na região para localizar os suspeitos. A ação conta ainda com apoio da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, com uso de equipes de campo e setores de inteligência.

A presença policial foi ampliada principalmente nas ruas Paulo Valverde e Bahia, vias importantes do bairro, provocando impacto no trânsito e na rotina de moradores, especialmente durante o horário de maior circulação, com deslocamentos para o trabalho e saída de estudantes das escolas.