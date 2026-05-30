CACAU!

Salvador segue sob alerta de chuvas intensas neste domingo; Inmet prevê risco de alagamentos e ventos fortes

Aviso meteorológico inclui a capital baiana e cidades do litoral

Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 20:18

Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para Salvador e mais 40 cidades baianas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Após um sábado de tempo instável em Salvador, a atenção continua voltada para a previsão deste domingo (31). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para chuvas intensas em áreas da Bahia, incluindo a capital, com risco de alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas atmosféricas.

O alerta laranja do Inmet, considerado de perigo, abrange Salvador e outras 42 cidades baianas, principalmente em áreas do litoral e do baixo sul do estado. O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 100 mm por dia, além de risco de alagamentos, ventos fortes, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

O aviso do Inmet é o principal alerta para quem pretende sair de casa ou pegar estrada neste fim de semana. Dependendo da região, os acumulados podem ser significativos, acompanhados de ventos fortes, aumentando o potencial para transtornos, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e encostas.

A previsão para Salvador indica continuidade das pancadas de chuva e céu com muitas nuvens ao longo do domingo. Segundo os meteorologistas, a umidade vinda do oceano segue favorecendo a formação de áreas de instabilidade no litoral baiano, mantendo o tempo fechado e as condições para chuva.

Diante do cenário, a recomendação é evitar enfrentar trechos alagados, não estacionar veículos próximos a árvores e postes durante temporais e ficar atento a sinais de deslizamentos em áreas de encosta.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a não buscar abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendável evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades mais intensas.

O que fazer em caso de emergência

Acione a Defesa Civil pelo telefone 199;

Em situações de risco imediato, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo 193;

Evite áreas alagadas e regiões com histórico de deslizamentos;

Acompanhe atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia e defesa civil.