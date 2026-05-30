Quem é Europeu, apontado como 'número 1' do PCC na Bahia e preso em Campinas

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Mariana Rios
Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:43
Apontado pelas forças de segurança como um dos principais representantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Bahia, Edivan Pedro Cardoso dos Santos, conhecido pelos apelidos de "Europeu", "Carcamano" e "Tartaruga", foi preso neste sábado (30) na cidade de Campinas, interior de São Paulo.
Segundo as investigações, ele é considerado uma das principais lideranças do PCC em território baiano e o responsável por comandar o tráfico de drogas em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. As autoridades apontam que sua atuação foi decisiva para ampliar a influência da facção paulista na capital baiana e na Região Metropolitana.
O “número 1” do PCC em Salvador
A prisão ocorreu em uma ação integrada entre o Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e forças de segurança da Bahia e de São Paulo. O mandado foi cumprido após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) acolher recurso do MP e revogar uma decisão que havia concedido liberdade ao investigado.
Esta é a terceira prisão de "Europeu" em apenas cinco meses.
Em janeiro deste ano, o jornalista Bruno Wendel publicou que ele liderava o grupo criminoso conhecido como Tropa do A, aliado do PCC na Bahia. As investigações indicam que o traficante teria recebido apoio logístico da facção paulista, incluindo fornecimento de armas, drogas e treinamento para integrantes da organização criminosa.
Com essa estrutura, "Europeu" teria consolidado o domínio do grupo em Fazenda Coutos, bairro considerado estratégico para o tráfico de drogas em Salvador. O avanço ocorreu em meio às disputas territoriais envolvendo outras facções criminosas que atuam na Bahia, especialmente o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).
A primeira prisão aconteceu em dezembro do ano passado, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, ele foi abordado dentro de um veículo de luxo blindado e os policiais encontraram mais de R$ 130 mil em espécie. Apesar do flagrante, acabou sendo liberado após audiência de custódia.
Semanas depois, uma nova operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Gaeco levou à sua segunda prisão. Em um imóvel ligado ao traficante, os investigadores encontraram um arsenal composto por três fuzis e aproximadamente 50 quilos de drogas.
Mesmo após as duas capturas, o suspeito voltou a obter liberdade por decisão judicial. Agora, a terceira prisão ocorreu após recurso apresentado pelo Ministério Público baiano.
A localização de "Europeu" em Campinas foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência envolvendo a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o DHPP, o Gaeco e equipes especializadas das forças de segurança paulistas.
Após ser detido, o traficante foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça.