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Quem é Europeu, apontado como 'número 1' do PCC na Bahia e preso em Campinas

Com apoio logístico de facção paulista, Edivan Pedro Cardoso dos Santos consolidou poder em Fazenda Coutos, bairro estratégico no Subúrbio Ferroviário de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:43

Edivan Pedro Cardoso dos Santos, conhecido pelos apelidos de Europeu, Carcamano e Tartaruga: preso sábado (30) em Campinas (SP)
Edivan Pedro Cardoso dos Santos, conhecido pelos apelidos de Europeu, Carcamano e Tartaruga: preso sábado (30) em Campinas (SP) Crédito: Reprodução e Reprodução/Divulgação SSPBA

Apontado pelas forças de segurança como um dos principais representantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) na Bahia, Edivan Pedro Cardoso dos Santos, conhecido pelos apelidos de "Europeu", "Carcamano" e "Tartaruga", foi preso neste sábado (30) na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

Segundo as investigações, ele é considerado uma das principais lideranças do PCC em território baiano e o responsável por comandar o tráfico de drogas em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. As autoridades apontam que sua atuação foi decisiva para ampliar a influência da facção paulista na capital baiana e na Região Metropolitana.

O “número 1” do PCC em Salvador

'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
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Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
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Vitor Barros, o Telettubies do PCC por Reprodução
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
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Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
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Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
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PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
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Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Tráfico de por Divulgação
Operação combate tráfico de drogas por Divulgação
Operação das forças policiais por Alberto Maraux/SSP
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais localizaram e prenderam suspeito por Priscila Carvalho / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
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'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais

A prisão ocorreu em uma ação integrada entre o Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e forças de segurança da Bahia e de São Paulo. O mandado foi cumprido após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) acolher recurso do MP e revogar uma decisão que havia concedido liberdade ao investigado.

Esta é a terceira prisão de "Europeu" em apenas cinco meses.

Em janeiro deste ano, o jornalista Bruno Wendel publicou que ele liderava o grupo criminoso conhecido como Tropa do A, aliado do PCC na Bahia. As investigações indicam que o traficante teria recebido apoio logístico da facção paulista, incluindo fornecimento de armas, drogas e treinamento para integrantes da organização criminosa.

Com essa estrutura, "Europeu" teria consolidado o domínio do grupo em Fazenda Coutos, bairro considerado estratégico para o tráfico de drogas em Salvador. O avanço ocorreu em meio às disputas territoriais envolvendo outras facções criminosas que atuam na Bahia, especialmente o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM).

Histórico de prisões

A primeira prisão aconteceu em dezembro do ano passado, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Na ocasião, ele foi abordado dentro de um veículo de luxo blindado e os policiais encontraram mais de R$ 130 mil em espécie. Apesar do flagrante, acabou sendo liberado após audiência de custódia.

Semanas depois, uma nova operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Gaeco levou à sua segunda prisão. Em um imóvel ligado ao traficante, os investigadores encontraram um arsenal composto por três fuzis e aproximadamente 50 quilos de drogas.

Mesmo após as duas capturas, o suspeito voltou a obter liberdade por decisão judicial. Agora, a terceira prisão ocorreu após recurso apresentado pelo Ministério Público baiano.

A localização de "Europeu" em Campinas foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência envolvendo a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o DHPP, o Gaeco e equipes especializadas das forças de segurança paulistas.

Após ser detido, o traficante foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça.

Tags:

Pcc Sspba Tráfico Suburbio

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