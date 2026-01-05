Acesse sua conta
PCC: Quem é o 'número 1' da organização criminosa em Salvador?

Traficante foi preso em carro de luxo e com R$ 100 mil

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:00

Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo Crédito: Alberto Maraux/ Divulgação/SSP

A atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Salvador e na Região Metropolitana tem avançado nos últimos anos. Um dos principais articuladores desse movimento é Edivan Pedro Cardoso dos Santos, o “Europeu”. Ele é apontado como líder do grupo criminoso Tropa do A e aliado direto da facção paulista. Com apoio logístico do PCC, incluindo armas, drogas e treinamento, consolidou poder em Fazenda Coutos.

O bairro é considerado estratégico no Subúrbio Ferroviário da capital baiana. A hegemonia foi estabelecida em meio à guerra entre Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM).

O “número 1” do PCC em Salvador

'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais

“Europeu” foi preso em dezembro, em Lauro de Freitas, durante ação policial. Ele estava em um carro de luxo no momento da abordagem. No veículo, um Volvo, os agentes apreenderam R$ 100.

