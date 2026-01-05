COLUNA BRUNO WENDEL

PCC: Quem é o 'número 1' da organização criminosa em Salvador?

Traficante foi preso em carro de luxo e com R$ 100 mil

Bruno Wendel

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:00

Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo Crédito: Alberto Maraux/ Divulgação/SSP

A atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Salvador e na Região Metropolitana tem avançado nos últimos anos. Um dos principais articuladores desse movimento é Edivan Pedro Cardoso dos Santos, o “Europeu”. Ele é apontado como líder do grupo criminoso Tropa do A e aliado direto da facção paulista. Com apoio logístico do PCC, incluindo armas, drogas e treinamento, consolidou poder em Fazenda Coutos.

O bairro é considerado estratégico no Subúrbio Ferroviário da capital baiana. A hegemonia foi estabelecida em meio à guerra entre Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM).

O “número 1” do PCC em Salvador 1 de 80