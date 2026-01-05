PCC: Quem é o 'número 1' da organização criminosa em Salvador?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:00
A atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Salvador e na Região Metropolitana tem avançado nos últimos anos. Um dos principais articuladores desse movimento é Edivan Pedro Cardoso dos Santos, o “Europeu”. Ele é apontado como líder do grupo criminoso Tropa do A e aliado direto da facção paulista. Com apoio logístico do PCC, incluindo armas, drogas e treinamento, consolidou poder em Fazenda Coutos.
O bairro é considerado estratégico no Subúrbio Ferroviário da capital baiana. A hegemonia foi estabelecida em meio à guerra entre Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM).
O “número 1” do PCC em Salvador
“Europeu” foi preso em dezembro, em Lauro de Freitas, durante ação policial. Ele estava em um carro de luxo no momento da abordagem. No veículo, um Volvo, os agentes apreenderam R$ 100.