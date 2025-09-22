Acesse sua conta
Morte de empresário: polícia mira mandante e executores ligados ao PCC

Vítima foi assassinado em um condomínio controlado pela facção

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:00

Manoel Marcos Soares, de 31 anos
Manoel Marcos Soares, de 31 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

A polícia já tem o nome do mandante e dos executores do empresário Manoel Marcos Soares, de 31 anos, no último dia 14, em Candeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS).  Ele foi sentenciado à morte, após chegar a um condomínio, controlado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). No dia, ele foi ao local encontrar uma mulher.

Segundo fontes da Polícia Civil, Manoel foi surpreendido assim que chegou ao Condomínio Areias. Lá, teria sido cercado por ‘Izo’, ‘Gui’, ‘HS’ e Valney. Depois, foi levado para uma área de mata e teve o celular vasculhado, ocasião em que os traficantes descobriram que a vítima morava em um bairro controlado pelo Bonde do Maluco (BDM).

Na mesma hora, um dos criminosos ligou para o líder, conhecido como Natan, que autorizou a morte do empresário. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Empresário morto foi visitar uma mulher, mas encontrou com o PCC  

Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais

