Mais de 20 tiros: empresário morto foi visitar uma mulher, mas encontrou o PCC

O crime aconteceu na cidade de Candeias

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:52

Manoel
Manoel Crédito: Reprodução/redes sociais

A morte do empresário Manoel Marcos Soares, de 31 anos, no último domingo (14) em Cadeias, Região Metropolitana de Salvador (RMS), teria sido um ato do Primeiro Comando da Capital (PCC).  Ele foi assassinado em um condomínio residencial, onde muros e portões têm inúmeras pichações com as iniciais da facção paulistana, o que sugere a autoria do crime.   

Segundo moradores, Manoel foi ao Condomínio Areias atrás de uma mulher, durante a madrugada. No local, ele foi surpreendido por traficantes, que o levaram para uma área de mata, que fica atrás do conjunto. “Mandaram ele abrir o celular e vasculharam tudo e viram que ele morava num lugar onde outra facção atua”, detalha uma fonte.   

No local, o empresário foi torturado e executado com vários tiros. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Ouro Negro, mas não resistiu. Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que a vítima sofreu mais de 20 perfurações. 

Nas redes sociais, Manoel se apresentava como profissional do mercado financeiro, empresário do cantor Tatá Boladão e fundador de uma marca de bonés. O empresário fez uma publicação nas redes sociais horas antes do crime, jogando um jogo de tabuleiro com algumas pessoas. “Aqui acaba a amizade”, escreveu, em tom de brincadeira. 

O CORREIO pediu e aguarda um posicionamento da Polícia Civil.  

