Empresário morre após ser encontrado baleado perto de condomínio em Candeias

Yan Inácio
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:28
Um empresário, identificado como Manoel Marcos Soares, de 31 anos, foi morto na noite do domingo (14), no bairro de Areia, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Policiais militares encontraram a vítima baleada ainda com vida em uma área de mata atrás de um condomínio, segundo a corporação. Ele foi levado para o Hospital Municipal Ouro Negro, no município da RMS, onde foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a motivação para o crime e nenhum suspeito foi preso. Em nota, a Polícia Civil informou que vai investigar o caso.
Empresário morto perto de condomínio em Candeias
Nas redes sociais, Manoel se apresentava como profissional do mercado financeiro, empresário do cantor Tatá Boladão e fundador de uma marca de bonés. O empresário fez uma publicação nas redes sociais horas antes do crime jogando um jogo de tabuleiro com algumas pessoas. “Aqui acaba a amizade”, escreveu, em tom de brincadeira.
O corpo do empresário será velado e sepultado no Cemitério Recanto da Saudade, em Candeias, nesta segunda-feira (15).