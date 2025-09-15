RMS

Empresário morre após ser encontrado baleado perto de condomínio em Candeias

Manoel Marcos Soares, de 31 anos, foi achado em área de mata com marcas de tiros

Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:28

Manoel Marcos Soares, de 31 anos Crédito: Reprodução/redes sociais

Um empresário, identificado como Manoel Marcos Soares, de 31 anos, foi morto na noite do domingo (14), no bairro de Areia, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Policiais militares encontraram a vítima baleada ainda com vida em uma área de mata atrás de um condomínio, segundo a corporação. Ele foi levado para o Hospital Municipal Ouro Negro, no município da RMS, onde foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre a motivação para o crime e nenhum suspeito foi preso. Em nota, a Polícia Civil informou que vai investigar o caso.

Nas redes sociais, Manoel se apresentava como profissional do mercado financeiro, empresário do cantor Tatá Boladão e fundador de uma marca de bonés. O empresário fez uma publicação nas redes sociais horas antes do crime jogando um jogo de tabuleiro com algumas pessoas. “Aqui acaba a amizade”, escreveu, em tom de brincadeira.